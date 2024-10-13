Зазначається, що зниження температури призводить до збільшення навантаження на електромережу.

В Україні найближчими днями очікуються перші заморозки. Енергетики не вважають, що зниження температур призведе до відключень світла.

"Ні (не буде графіків відключень, - УНІАН), енергосистема на сьогоднішній день працює стабільно. Прогнозовані заморозки не будуть тривалими", - зазначив заступник міністра енергетики Микола Колесник в ефірі телемарафону.

За його словами, місцеві органи влади вирішують, коли почати опалювальний сезон - середньодобова температура повітря має опускатися нижче +8 градусів протягом трьох діб поспіль. При цьому він вказав, що тривалі періоди зниження температури призводять до збільшення споживання електроенергії.

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"На сьогодні впроваджено необхідний комплекс заходів, наприклад, із випередженням графіків проведено всі технічні заходи підготовки функціонування об'єктів атомної генерації. Уже дев'ять блоків є в енергосистемі, що додає потужності, додає можливості покривати збільшений попит", - підсумував чиновник.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ця зима може пройти без відключень світла, якщо вдасться уникнути нових руйнувань енергетичної інфраструктури.

Пізніше в Міненерго зазначили, що в Україні вивели з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС і завершили ремонтну кампанію.

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