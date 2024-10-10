В Міненерго закликали ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання.

В Україні вивели з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС та завершили ремонтну кампанію. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Енергоатом" вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС.

"Енергоатом" успішно завершив ремонтну кампанію 2024 року і підготував до роботи в зимовий період всі 9 енергоблоків, підконтрольні Україні", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що енергосистема залишається збалансованою. Однак постійні ворожі атаки призводять до пошкоджень, що ускладнюють її роботу.

В Міненерго закликали ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання, особливо у вечірній період навантаження з 17:00 до 22:00.

Ситуація в енергетиці: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ця зима може пройти без відключень світла, якщо вдасться уникнути нових руйнувань енергетичної інфраструктури.

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев повідомляв, що якщо зима в Україні буде теплою, відключення електроенергії можуть бути тільки в пікові години. Але якщо температура опускатиметься нижче нульової позначки, без світла доведеться сидіти до 12 годин.

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