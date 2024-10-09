Щоправда, лише за умови, що окупанти не зможуть пошкодити більше жодної електростанції чи трансформатора.

Ця зима може пройти без відключень світла, якщо вдасться уникнути нових руйнувань енергетичної інфраструктури. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на форумі "Енергія бізнесу 2024", його слова наводить Forbes.

Так, міністр розкритикував нещодавній звіт ООН, у якому прогнозувалася тривалість відключень світла цієї зими - від 4 годин на добу за оптимістичного сценарію до 18 годин за песимістичного.

"Ми викликали їхніх представників, щоб зрозуміти, звідки такі розрахунки. Виявилося, що в них немає реальних аргументів", - стверджує Галущенко.

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За словами міністра, ця зима може минути зовсім без відключень світла (крім звичайних локальних аварій), якщо росіяни не зашкодять уже відновленим або таким, що досі вціліли, енергооб'єктам.

При цьому Галущенко підкреслює, що надійний захист електростанцій може забезпечити тільки ППО. За його словами, атака росіян 26 серпня показала, що стаціонарні системи захисту другого рівня не здатні повністю убезпечити енергооб'єкти від російських ракет.

Ситуація в енергетиці: останні новини

Як писав УНІАН, після останнього великого обстрілу української енергетики, який росіяни здійснили 26 вересня, багато експертів наввипередки почали малювати апокаліптичні прогнози на зиму. Деякі доходили до того, що у своїх прогнозах обіцяли по кілька днів без світла і тепла.

Свій прогноз озвучила і Моніторингова місія ООН в Україні. Вони очікують, що в найкращому разі українцям доведеться сидіти без світла по 4 години на добу. А в гіршому - по 18 годин.

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