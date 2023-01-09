Містян закликають економити електроенергію.

Ситуація з електроенергією у Києві через зниження температури повітря погіршилася - зросло споживання і збільшилась кількість аварій на мережах.

У столиці мали аварійні обмеження і незначно вийшли за графік у деяких районах, про це написав у Facebook генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко.

"Власне, все стається так, як ми і говорили: знижується температура на вулиці, росте споживання і кількість аварій...", - зауважив Коваленко.

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За його словами, необхідно розуміти, що ні генерація, ні мережі нині не в тому стані, щоб працювати без обмежень.

"Зараз саме той час, коли у нас на країну є суттєвий дефіцит генерації. Кожна область отримує значні обмеження, економлять всі. І на ці вихідні багато де графіки були більш жорсткими", - підкреслив він.

Він пояснив, чому на Новий рік світло було, а зараз знову запроваджено відключення.

"Те, що на Новий рік ми не мали відключень, - це результат зусиль енергетиків, які буквально тримали тимчасові схеми у робочому стані. Також була відключена низка виробничих потужностей в цілому по країні, більше електроенергії пішло на населення. Зараз ми маємо тримати баланс між населенням та бізнесом, так як без роботи останнього зупиниться економіка", - пояснив він.

Крім того, звернув увагу Коваленко, 1-2 січня температура повітря була +11, зараз -7.

"Ми знаємо, що кожні -5° - це +200 МВт, а отже, сьогодні нам для Києва потрібно більше МВт. І ви ніколи не знаєте, який саме мегават призведе до переходу на аварійні відключення", - зазначив він.

Коваленко додав, що ремонти на енергооб’єктах продовжуються і тривали навіть під час святкувань.

"Зараз на капітальному ремонті один блок на Рівненській АЕС. І що гірше - до них додаються ще й аварії. Я розумію, що без світла тяжко, особливо, коли на Новий рік воно було кілька діб безперервно. Але зараз ми маємо економити", - наголосив він.

Ситуація з електроенергією в Києві - це варто знати

9 січня в Україні станом на ранок споживання електроенергії зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю й бізнесом.

Для того, щоб в енергосистемі зберігався баланс, до всіх регіонів довели ліміти споживання, які діють з 04:00 до 24:00.

Пізніше у КМДА повідомили, що у столиці знову почали вимикати електрику.

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