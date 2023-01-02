Там сьогодні, 2 січня, не вводили екстрені та планові відключення світла.

Київська область наразі повністю забезпечується електроенергією.

Там сьогодні, 2 січня, не вводили екстрені та планові відключення світла. Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулебавв ефірі телемарафону, коментуючи засідання оперативного штабу.

"Буквально 10 хвилин закінчилося засідання оперативного штабу, де доповідали всі структури щодо ситуації в області. У нас зараз є повністю енергозабезпечення Київської області, у нас немає екстрених і планових відключень, тобто люди постійно знаходяться з електроенергію", - пояснив Кулеба.

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У Міненерго заявили, що відключення світла в Україні триватимуть до кінця опалювального сезону. 31 грудня 2022 року у Києві та Київській області скасували екстрені відключення світла.

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