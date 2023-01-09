Наразі складна ситуація з електропостачанням у прифронтових регіонах на сході та півдні через значні пошкодження електромереж.

Станом на ранок 11:00 9 січня споживання електроенергії в Україні зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого тижня.

НЕК "Укренерго" повідомила у Telegram, що для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 04:00 до 24:00.

"Залишається складною ситуація з електропостачанням у прифронтових регіонах на сході та півдні через значні пошкодження електромереж під час бойових дій. Крім цього, вночі росіяни обстріляли один з об’єктів генерації на півдні країни", - підкреслили в "Укренерго".

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В енергокомпанії додали, що наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС. У Києві ДТЕК вже повідомляє клієнтам, що пішли екстрені відключення.

Ситуація в українській енергосистемі

З жовтня російські загарбники завдали вже понад десять масованих ракетних ударів та атак дронами по енергетичній інфраструктурі України.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль порадив українцям підготуватись до аварійних відключень електроенергії через похолодання та можливі обстріли окупантів.

За прогнозом експертів, без нових обстрілів мінімально необхідний термін відновлення енергосистеми - декілька місяців, повне відновлення займе рік-півтора.

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