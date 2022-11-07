Обладнання мобільного зв'язку вимагає постійного живлення, оскільки його батарей вистачає лише на 4-5 годин роботи без підзарядки.

У Київській міській військовій адміністрації пояснили, чому з тимчасовим вимкненням електромереж може зникати зв’язок та мобільний інтернет.

"Справа в тому, що обладнання вимагає постійного живлення. Аби забезпечити стабільну роботу, застосовують батареї. Вони можуть забезпечити роботу на 4-5 годин. Тому, коли електроенергію вимикають надовго, то акумулятори не встигають перезарядитися", - повідомили у прес-службі КМВА у Telegram.

Проблеми, що виникають з мобільним інтернетом, пов’язані з тим, що мережа зазнає значного навантаження, коли більшість переходить з домашнього Wi-Fi на мобільний інтернет. Це впливає на швидкість.

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"Однак, не зважаючи на це, абсолютна більшість українських мереж зв’язку зберігають свою функціональність. Вони дозволяють телефонувати або відправляти смс", - наголосили у КМВА.

Звертається увага, що швидкість відновлення зв’язку залежить від тривалості та масштабів відключення електроенергії.

Вимкнення світла в Україні: деталі

Російські окупанти почали активно обстрілювати енергетичну інфраструктуру України з 10 жовтня. Уряд України нее раз закликав населення економно споживати електроенергію.

Згідно з оцінками, зараз зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

Через пошкоджене обладнання в Україні почали застосовувати графіки обмеження електропостачання.

Міський голова Києва Віталій Кличко не відкидає сценарію, що через обстріли з боку російських окупантів столиця може поринути в повний блекаут, а також залишитися без тепла, води та звʼязку.