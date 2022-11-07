Енергетики зможуть провести ремонт енергосистеми найближчим часом, якщо не буде обстрілів і нових руйнувань.

Аварійні відключення світла в Україні триватимуть ще два тижні.

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, в центральних і північних регіонах спостерігається великий дефіцит електроенергії. Збалансувати систему важко, тому що люди починають займатися всіма домашніми справами в проміжках між відключеннями.

Він додав, що енергетики зможуть провести ремонт енергосистеми найближчим часом, якщо не буде обстрілів і нових руйнувань.

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Відключення світла в Україні - що відомо

Рашисти почали обстрілювати енергетичну інфраструктуру України з 10 жовтня. Уряд України закликав населення економно споживати електроенергію.

За експертними оцінками, зараз зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

У КМДА готуються до евакуації жителів столиці у разі повного припинення електропостачання.

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