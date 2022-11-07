Аварійні відключення світла в Україні триватимуть ще два тижні.
За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, в центральних і північних регіонах спостерігається великий дефіцит електроенергії. Збалансувати систему важко, тому що люди починають займатися всіма домашніми справами в проміжках між відключеннями.
Він додав, що енергетики зможуть провести ремонт енергосистеми найближчим часом, якщо не буде обстрілів і нових руйнувань.
Відключення світла в Україні - що відомо
Рашисти почали обстрілювати енергетичну інфраструктуру України з 10 жовтня. Уряд України закликав населення економно споживати електроенергію.
За експертними оцінками, зараз зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.
У КМДА готуються до евакуації жителів столиці у разі повного припинення електропостачання.