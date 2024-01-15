Російська воєнна розвідка "закинула" його в Україну для проведення диверсій.

Затримано бойовика із угруповання "Вагнер", який в Україні готував удари Російської Федерації, що мали знеструмити Київ. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що проводилася багатоетапна спецоперація по затриманню "вагнерівця", якого російська воєнна розвідка (відома як ГРУ) "закинула" в Україну для проведення диверсій. Він прибув з Білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак РФ по енергетичній інфраструктурі нашої держави.

В СБУ розповіли, що про такі плани дізналися ще під час перебування ворожого диверсанта на території РБ. Спецслужба поетапно задокументувала його злочинні дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії.

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"Зловмисника було затримано "на гарячому": він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію.За сигналами "маячків" окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed", – зазначають в СБУ.

Як встановило розслідування, затриманим є громадянин Білорусі, який входить до агентурного апарату російського ГРУ. Він з 2014 до 2017 року перебував у складі терористичних угруповань "ЛНР/ДНР" і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

В СБУ додали, що на початку повномасштабного вторгнення РФ бойовик вступив до російської приватної військової компанії "Вагнер", у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища. Згодом він повернувся до Білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки РФ щодо підготовки диверсій на прикордонній території України.

Йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 113 (диверсія); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи організації).

В Офісі генпрокурора повідомили, що у ході спецоперації правоохоронці завадили підозрюваному завершити підготовку диверсії. Його затримали на території Сарненського району Рівненщини. Зазначається, що при собі він мав GPS-трекери та стартові пакети українського мобільного оператора, а для конспірації використовував підроблений паспорт громадянина України.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Діяльність ПВК "Вагнер" у Білорусі

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація посилює свою військову присутність у Білорусі, зокрема, представники продовжують навчати білоруський спецназ і військових.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що незалежна Білоруська моніторингова група Hajun Project 1 січня повідомила, що невстановлене число "вагнерівців" продовжує працювати з особовим складом загонів спеціального призначення МВС Білорусі "Торнадо", "Шторм" та "Тайфун".

Крім того, російські бойовики працюють з особовим складом 51-ї артилерійської бригади Білорусі і з курсантами на місячних і тритижневих курсах на факультеті внутрішніх військ білоруської військової академії.

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