За листопад-грудень чисельність техніки ПВК в основному таборі могла зменшитися на 30%.

Бійці російської ПВК "Вагнер" у Білорусі продовжують тренувати місцевих спецпризначенців та військових збройних сил. Про це повідомляє моніторингова група "Белалурскі Гаюн".

Зазначається, що у грудні "вагнерівці" продовжували проводити систематичні тренування з бійцями загонів спецпризначення та епізодичні - зі збройними силами.

За даними групи, відповідні тренування проводились у Гродно, Бресті, Мінську, Борисові, Осиповичах та Гомелі. Зокрема, проводиться тактико-спеціальна, вогнева підготовка, тренування зі штурму окопів, надання першої допомоги пораненим та їхньої евакуації, а також штурму в умовах міського середовища.

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"Варто зазначити, що в основному таборі ПВК "Вагнер" у с. Цель продовжує зменшуватись кількість автомобілів. За листопад-грудень чисельність техніки у таборі могла зменшитися на 30%. Не виключено, що техніку могли вивезти до РФ і передати російським військовим. Говорячи про чисельність найманців у Білорусі, нині ми оцінюємо їх у кілька сотень людей", - ідеться у повідомлені.

"Вагнерівці" у Білорусі - останні новини

У листопаді на військовому аеродромі Білорусі, ймовірно, з'явився борт ПВК "Вагнер". За даними моніторингової групи "Белалурскі Гаюн", борт "Абаканейр" приземлився на військовому аеродромі в зоні, яка наводить на підозру.

Раніше цього ж місяця УНІАН повідомляв, що у Білорусь прилітали два борти "Вагнера". Один з літаків - це борт ліквідованого ватажка ПВК Пригожина.

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