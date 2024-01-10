Експерти вказали, що Росія продовжує відправляти в Білорусь мільйони боєприпасів.

Російська Федерація посилює свою військову присутність у Білорусі. Представник ПВК "Вагнер" у грудні 2023 продовжували навчати білоруський спецназ і військових.

В звіті аналітиків Інституту вивчення війни зазначено, що незалежна Білоруська моніторингова група Hajun Project 1 січня повідомила, що невстановлене число "вагнерівців" продовжує працювати з особовим складом загонів спеціального призначення МВС Білорусі "Торнадо", "Шторм" та "Тайфун".

Крім того, російські бойовики працюють з особовим складом 51-ї артилерійської бригади Білорусі і з курсантами на місячних і тритижневих курсах на факультеті внутрішніх військ білоруської військової академії.

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Проаналізувавши супутникові знімки, експерти дійшли висновку, що в листопаді та грудні 2023 року кількість військової техніки в таборі "Вагнера" в населених пунктах Ціль та Осиповичі зменшилася на 30%. Передбачається, що російські найманці могли вивезти техніку в Росію або передати армії РФ.

Крім того, у грудні 2023 року Москва доставила до Білорусі близько 5 мільйонів боєприпасів. Білоруське співтовариство залізничників заявило 8 січня, що поїзд з боєприпасами виїхав з Барнаула 10 грудня і прибув в Голинець 22 грудня.

"Вагнерівці" в Білорусі - останні новини

У листопаді 2023 року на військовому аеродромі Білорусі з'явився борт ПВК "Вагнер". Йдеться про літак "Абаканейр", що викликало подзрение у аналітиків.

Раніше в Білорусь прилітали два борти "Вагнера". Один з літаків-це борт ліквідованого ватажка ПВК Пригожина.

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