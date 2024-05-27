Україна стала більш залежна від сонячних електростанцій, але їхня робота залежить від погоди.

Російські обстріли української енергосистеми призвели до відсутності світла. Найжорсткіші графіки відключень електрики можуть бути в найспекотніші літні місяці.

В Укренерго зазначили, що енергетика України стала більш залежна від сонячної генерації після того, як російська армія вивела з ладу ТЕС, ГЕС та інші об'єкти електрогенерації.

При цьому зазначено, що на ефективність роботи сонячних електростанцій впливає погода.

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"Залежно від ступеня хмарності кількість сонячних променів, що досягають поверхні землі, може бути різною. При цьому промені, що проходять через хмари, заломлюються і падають на панель під іншим кутом", - йдеться в повідомленні.

Крім того, важливим погодним фактором є дощ, адже дощові хмари зводять сонячну генерацію до нуля. Водночас спекотна погода також має негативний ефект.

"За надвисоких температур вироблення сонячної енергії буде нижчим, ніж зараз, а споживання буде вищим, адже люди вмикатимуть кондиціонери та вентилятори. Тому в спекотні місяці графіки відключень можуть бути більш жорсткими", - підсумували в Укренерго.

Відключення світла в Україні - останні новини

Кабінет міністрів доручив Міністерству енергетики та оператору енергосистеми компанії "Укренерго" забезпечити справедливі графіки відключень світла.

Водночас в "Укренерго" закликали готуватися до непростої зими, адже на відновлення пошкоджених електростанцій підуть не дні і не тижні - йдеться про місяці, а для деяких енергоблоків - про роки.

Унаслідок атак РФ енергосистема України втратила 8 ГВт потужностей, що призвело до рекордного імпорту електроенергії з Європи. При цьому максимальна можливість на імпорт становить 1,7 ГВт, і цього не вистачає для повного покриття дефіциту.

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