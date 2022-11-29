Вистояти під обстрілами: як Україна відновлює енергосистему після ракетних атак

Українська енергосистема пережила найважче випробування за всю історію – масштабне відключення через російські ракетні обстріли. УНІАН спробував дізнатись, як енергетики відновлюють унікальне енергетичне обладнання та долають системну аварію.

Українська енергосистема пережила сьому масштабну атаку російських ракет та дронів. На цей раз наслідки для країни були найсерйознішими за всю історію нашої енергетики: абсолютна більшість споживачів залишилась без електрозабезпечення. Деякі міста, включно зі столицею, на добу залишились ще і без тепло та водопостачання, а також без мобільного зв’язку. Російські терористи занурили у пітьму також частину сусідньої Молдови, яка з’єднана з української енергосистемою.

В Україні були застосовані заходи, заготовлені на випадок повного блекауту. З одного боку, те, чого так всі боялися – масові відключення споживачів - дійсно сталося. З іншого боку, героїчними зусиллями енергетиків національна система електропостачання була "піднята" та стабілізована менш ніж за добу. Тобто наша країна і її мешканці впорались із найгіршим сценарієм і отримали унікальний досвід.

Деякі експерти стурбовані, що після наступних атак енергетики вже не зможуть так швидко ремонтувати пошкодження, бо закінчуються запаси критично необхідних трансформаторів великої потужності. Саме трансформаторні підстанції є головною ціллю окупантів, бо вони забезпечують шляхи передачі електроенергії від її виробників – електростанцій - до споживачів.

Європейські партнери надають Україні допомогу у вигляді обладнання для відновлення, але високовольтні трансформатори - це унікальне штучне обладнання, на закупку та встановлення якого потрібен час.

Проте, Україна наразі робить все можливе і не можливе, щоб знайти вирішення цієї проблеми. Окремо варто зазначити, що урядовці та представники енергетичних компаній навмисно не розголошують інформацію про запаси та стан обладнання в країні, щоб не допомагати безжальному ворогу країні-терористу Росії.

Системна аварія

Під час останньої атаки із семи десятків випущених Росією ракет, не були збиті двадцять, які, нажаль, влучили по енергетичним об’єктам та житловим будинкам.

Через пошкодження мережі в Україні вимушено були розвантажені енергоблоки на всіх чотирьох атомних електростанціях. Подія для галузі абсолютно унікальна: вперше в історії в країні зупинилися всі АЕС.

"Відбулось фактично розділення енергетичної системи України на окремі острівки. Тобто відбулася системна аварія внаслідок відключення споживачів від об’єктів генерації. Через це впала частота. Через різке падіння частоти відбулося відключення атомних енергоблоків, що вже є безпрецедентною ситуацією в енергетичній історії", - пояснив аналітик енергетичних ринків Максим Білявський.

Цей випадок міг призвести до непередбачуваних важких наслідків з точки зору ядерної безпеки. Завдяки майстерності українських енергетиків та збройних сил України - найкращих професіоналів у Європі, цього не сталося. Проте, подія викликала значне занепокоєння у всього демократичного світу.

"Повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українськими атомними електростанціями демонструє, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною, складною та потенційно небезпечною", - сказав директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Гроссі.

В Україні не залишилось теплових та гідроелектростанцій, які б не зазнали ушкоджень з боку варварської Росії. Що стосується підстанцій, то деякі з них були атаковані по вісім разів.

Після дванадцяти буремних годин енергетики змогли зібрати в єдину систему окремі "енергоострівки". І наразі вся національна енергетична мережа об’єднана і стабілізована. Всі атомні станції, крім захопленої рашистами Запорізької АЕС, знову мають змогу передавати споживачам вироблену електроенергію. За повідомленнями диспетчерів, зараз у країні покриваються 70-80 відсотків потреб у споживанні.

Варто зазначити, що окрім ракетних обстрілів, ніхто не відміняв місцевих аварій, які обленерго ліквідовує щорічно через перенапругу в мережі, падіння дерев на лінії електропередачі або льодяний дощ.

Наші громадяни мають враховувати це, коли чують від влади та енергетиків заяви про стабілізацію ситуації та вихід на планові відключення. Тобто світло взимку можуть вимкнути і не за графіком через складні погодні умови.

Ремонт зруйнованої інфраструктури

Для відновлення електропостачання після ракетних обстрілів найбільш складним є заміна зруйнованого російськими варварами енергетичних об’єктів. Обладнання для ремонту низьковольтних мереж – у достатній кількості. Але є проблеми із складним високовольтним обладнанням, необхідним "Укренерго" для ремонту пошкоджених електростанцій та трансформаторних підстанцій. Експерт у галузі енергетики Юрій Корольчук вважає, що роботи можуть затягуватися через те, що Україна поступово вичерпує запаси обладнання з відновлення електромереж.

"Ключовий момент тут, що не вистачає обладнання. Те обладнання, яке треба заміщувати, його мало, воно у дефіциті", - сказав він.

Голова правління Оператора об’єднаної енергомережі "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, що перед війною компанія створила одні із найбільших у світі запасів матеріалів та обладнання. Зараз використовується цей склад. Це дороге та штучне обладнання, для виробництва якого потрібен час.

"Задача із зірочкою не тільки знайти трансформатор, який би працював, а і підходив по класу напруги мережі", - сказав Кудрицький.

Складність у тому, що той клас напруги, який використовується в Україні, є специфічним. Він не співпадає з класом напруги, який використовують європейські країни. Клас напруги в наших магістральних мережах - 750 і 330 кіловольт, а в Європі – 400 і 220 кіловольт.

"Укренерго" намагається привезти це обладнання з усіх можливих країн, які мають потужності для їх виробництва. Зокрема, основні країни – виробники трансформаторів: Україна, Іспанія, Бельгія, Південна Корея, Індія, Китай, Японія. Кудрицький зазначив, що наразі "допомога із трансформаторами іде" до нашої країни.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко вважає, що проблему потужних трансформаторів вирішити дійсно складно, бо їх фізично немає.

"Те, що знайдено, вже транспортується в Україну. Але об’єктивно вони геть не достатні для того, щоб відновити потреби системи", - вважає він.

Наразі наш енергетичний ринок чекає відновлення роботи основного вітчизняного виробника трансформаторів компанії "Запоріжтрансформатор", яка належала олігарху Костянтину Григорішину і нещодавно була повернута під контроль держави.

При цьому, цілком реальним є варіант переміщення виробництва з прифронтового Запоріжжя ближче до західних кордонів країни. Так буде безпечніше і зручніше поставляти комплектуючі з Європи.

Українська формула стійкості

Весь світ зараз захоплюється стійкістю українців, які продовжують жити, працювати і навіть жартувати в темряві - в умовах багатогодинного припинення електропостачання. Але ще більше захоплення викликає професійність наших енергетиків, які не тільки перші в світі навчилися оперативно "зшивати" розірвані шматки енергетичної системи в єдине ціле, але і системно покращували її стійкість протягом останніх років.

Директор спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев пояснив, що національна енергетична система достатньо довгий період підвищувала свою стійкість та приводилась у відповідність до європейських вимог з метою синхронізації.

"Це означає, що до розгалуженості системи України додалась ще і керованість європейської", - сказав експерт.

"Не дивлячись на приліт більше 200 балістичних ракет по об’єктам критичної інфраструктури, все одно мова не йде про блекаут, як системну аварію", - додав Рябцев.

На думку аналітика енергетичних ринків Максима Білявського, якщо б Україна в лютому 2022 року не синхронізувалася із європейською енергомережею, то поріг її стійкості був би суттєво нижчим.

Наразі експерти вагаються давати прогнози, якими можуть бути наслідки наступних ударів рашистів по нашій землі, містам та селам, оскільки ніхто не скаже, куди фактично їм вдасться влучити. Проте, очевидно, що українцям варто бути підготовленими до найгіршого – тривалих відключень світла.

"На жаль, найгірший сценарій може бути, і нам потрібно для цього готуватися. Найгірший сценарій – це довготривале відключення електроенергії в домівках українців – більш ніж на добу", - сказав Білявський.

"Можливий сценарій найгірший, можливий - більш м’якший. Гіршого з того досвіду, який ми зараз бачимо, в мене не передбачається", - додав Харченко.

Українці вже отримали важкий але важливий досвід життя в умовах багатогодинного блекауту та відчули, що потрібно робити для виживання в таких складних умовах, коли на вулиці вже стоїть подекуди мінусова температура. Деякі мешканці багатоквартирних будинків вже почали працювати над спільною купівлею генераторів, інші обмірковують варіанти тимчасового житла у знайомих в приватних будинках чи навіть в офісах, які забезпечені автономним енергопостачанням.

Місцева влада має негайно забезпечити реальну роботу обіцяних "Пунктів незламності", які у важкі часи даватимуть українцям тепло, воду та світло. А також необхідно організувати бригади соціальної допомоги, які б опікувались літніми та мало мобільними людьми.

Щоб вижити взимку наша країна має бути організована за принципом енергетичної децентралізації, де люди на місцях, згуртувавшись, будуть вирішувати проблеми із життєзабезпеченням незалежно від дій влади чи менеджерів енергетичних компаній. Так, це вимагатиме зусиль, фінансів та організованості, але це і є наш шлях до перемоги.

Ганна Бредіхіна