Він додав, що важливо бути на місці, аби надати ефективну підтримку Україні у ці надзвичайно складні часи.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув до України для переговорів з високопосадовцями нашої країни щодо роботи АЕС

Про це Россі написав у своєму Twitter.

Головною метою його візиту – є перемовини про гарантування безпеки ядерних об'єктів. Також мовитиметься про запобігання ризику аварій, які можуть загрожувати людям та навколишньому середовищу.

"Я перебуваю на АЕС "Південна Україна", щоб зустрітися з українськими урядовцями та персоналом і почати технічну допомогу для безпеки ядерних об'єктів країни", – зауважив Россі.

Він також додав, що важливо бути на місці, аби надати ефективну підтримку Україні у ці надзвичайно складні часи.

Напередодні Гендиректор МАГАТЕ заявив, що Україна має одну з найбільших в Європі ядерноенергетичних програм, тому присутність МАГАТЕ там, де це необхідно для забезпечення безпеки, має першорядне значення.

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