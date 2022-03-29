Він наголошує на необхідності діяти вже зараз, аби запобігти небезпеці ядерної аварії.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув до України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Щойно перетнув кордон з Україною, щоб почати місію МАГАТЕ із забезпечення безпеки ядерних об'єктів країни. Ми повинні діяти зараз, щоб допомогти запобігти небезпеці ядерної аварії", - наголосив Гроссі.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня у Генеральному штабі Збройних сил України наголосили, що російські окупанти продовжують мілітаризацію зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції, що серйозно підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд, які побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році.

Росіяни відмовляли працівникам станції здійснювати ротацію, а на небезпечній території розмістили склад боєприпасів. Крім того, перший час вони здійснювали маневри у повітрі з метою звинуватити Збройні сили України у атаці.

Унаслідок дій терористів трапилась аварія з постачанням електроенергії, яка загрожувала розгерметизації сховища з ядерними відходами. Тільки після втручання міжнародних спільнот зусиллями українців катастрофи вдалось уникнути.

Також стало відомо, що Україна разом з партнерами працює над усуненням Росії з Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) або ж принаймні відстороненням росіян від ключових позицій у секретаріаті організації.

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