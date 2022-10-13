Як наголосив президент, цими днями Україна стала мішенню чергової зухвалої терористичної атаки Росії.

Внаслідок атаки окупантів протягом останніх днів пошкоджено близько третини української енергетики.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на другому засіданні міністерського круглого столу щодо підтримки України під керівництвом українського уряду, групи Світового банку та МВФ.

"Цими днями наша держава стала мішенню чергової зухвалої терористичної атаки Росії. Більш як сотня російських крилатих ракет і півсотні ударних дронів менш ніж за дві доби проти нашої цивільної інфраструктури та об’єктів енергетики. І це лише одна атака. Атака, що цілеспрямовано зачепила або пошкодила близько третини української енергетики", - заявив глава держави.

Відео дня

Він додав, що повномасштабна війна триває вже понад 230 днів, і "людина, що привласнила Росію, не збирається завершувати цю війну". "Він витратить ще десятки й десятки мільярдів доларів і погодить ще далеко не одну атаку, поки ми з вами не примусимо Росію до миру – з ним чи без нього. Наша з вами співпраця наближає цей момент, наближає перемогу України" - додав президент.

Зеленський вкотре наголосив, що чим більше допомоги Україна отримає зараз, то швидшим буде завершення війни, й то надійніше гарантуємо, що така жорстока війна більше ніколи не розповзеться іншими країнами.

Масований ракетний удар РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 жовтня Росія здійснила ракетні атаки на 13 областей України та місто Київ. У результаті цього загинули 20 людей, травмовано 108. Пошкоджень зазнали 205 об'єктів, зокрема, 45 будинків, 30 багатоповерхових будинків та об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС на Вінниччині.

Сьогодні, 12 жовтня, в компанії "Укренерго" повідомили, що стабілізували енергоживлення Києва та центральних областей України.

Повідомлялося, що ворог випустив по Україні 84 ракети (зокрема, Х-101, х-555, "Калібр", "Іскандер", С-300, "Торнадо-С"), 24 безпілотника. Український Forbes оцінив випущені в цей день ракети в 400-700 мільйонів доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: