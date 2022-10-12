Командування їх закинуло на межу Харківщини та Луганщини через Сватове.

В Луганській області українські військові взяли в полон п'ять російських окупантів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Це - п'ять полонених росіян. Командування їх закинуло на межу Харківщини та Луганщини через Сватове", - зазначив голова ОВА.

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За даними Гайдая, їм командування наказало зайняти позиції в чистому полі. Більше жодних наказів, за їхніми словами, не було.

"Ни воды, ни еды. Задач не ставили. Залило окопы дождем. Решили возвращаться, откуда пришли. Попали на украинский блок-пост", - зізналися окупанти.

Узяли їх у полон бійці 92-ї бригади.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині

Президент Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тис. українців.

ЗСУ відтіснили окупантів до Луганської області. 5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

Станом на 9 жовтня стало відомо про звільнення ЗСУ семи населених пунктів.

Зокрема, за словами Гайдая, це села Красноріченської селищної громади Сватівського району: Новолюбівка, Невське, Греківка, а також села Коломийчиської сільської громади Сватівського району: Новоєгорівка, Надія, Андріївка, Стельмахівка.

11 жовтня Гайдай висловив думку, що просування української армії на Луганщині буде продовжуватися, але не так стрімко, як на Харківщині, оскільки російські війська встигли підготуватися.

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