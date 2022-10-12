В Луганській області українські військові взяли в полон п'ять російських окупантів.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Це - п'ять полонених росіян. Командування їх закинуло на межу Харківщини та Луганщини через Сватове", - зазначив голова ОВА.
За даними Гайдая, їм командування наказало зайняти позиції в чистому полі. Більше жодних наказів, за їхніми словами, не було.
"Ни воды, ни еды. Задач не ставили. Залило окопы дождем. Решили возвращаться, откуда пришли. Попали на украинский блок-пост", - зізналися окупанти.
Узяли їх у полон бійці 92-ї бригади.
Контрнаступ ЗСУ на Харківщині
Президент Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тис. українців.
ЗСУ відтіснили окупантів до Луганської області. 5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.
Станом на 9 жовтня стало відомо про звільнення ЗСУ семи населених пунктів.
Зокрема, за словами Гайдая, це села Красноріченської селищної громади Сватівського району: Новолюбівка, Невське, Греківка, а також села Коломийчиської сільської громади Сватівського району: Новоєгорівка, Надія, Андріївка, Стельмахівка.
11 жовтня Гайдай висловив думку, що просування української армії на Луганщині буде продовжуватися, але не так стрімко, як на Харківщині, оскільки російські війська встигли підготуватися.