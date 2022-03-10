На Запорізькій АЕС, яка вже 6 діб перебуває під контролем російських військових формувань, зараз працюють 2 енергоблоки.

Станом на 11:00 діючі атомні електростанції України продовжують стабільно працювати.

Як повідомляється в Telegram-каналі "Енергоатом", потужність всіх чотирьох українських АЕС забезпечує необхідні обсяги виробництва електроенергії для потреб країни.

Згідно з повідомленням, радіаційний, протипожежний та екологічний стан на атомних станціях і прилеглих до них територіях не змінювався і знаходиться в межах діючих норм.

"В умовах воєнного стану і повномасштабної агресії Росії "Енергоатом" посилив контроль і визначив виняткову пріоритетність питань безпеки ядерних установок над усіма іншими. Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень і будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об'єктів АЕС за межами їх захищених зон знаходяться під посиленим наглядом і контролем", - інформують в "Енергоатомі".

У компанії нагадали, що Запорізька АЕС і місто Енергодар вже 6 діб під контролем російських військових формувань. Станом на ранок 10 березня на території станції було 50 одиниць техніки ворога; близько 400 російських військових; багато вибухівки та зброї.

"І хоча на всіх шести енергоблоках працює наш персонал АЕС, проте всі технічні питання керівництво станції змушене погоджувати з окупантами. Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів. Все це негативно впливає на роботу і ставить під загрозу ядерну і радіаційну безпеку. Аварія може статися в будь-який момент, її наслідки непередбачувані", - підкреслили в "Енергоатомі".

Відзначається, що зараз в мережі працюють два енергоблоки Запорізької АЕС. 7 березня 2022 року був виведений в аварійний ремонт енергоблок N6, оскільки був пошкоджений під час обстрілу росіянами. Змін радіаційного стану на майданчику ЗАЕС та прилеглих територіях не зафіксовано.

Також в "Енергоатомі" інформують, що зараз залишаються відключеними через пошкодження дві високовольтні лінії 750 кВ Запорізька і Південно-Донбаська.

Через фактичну блокаду Енергодара, залишаються проблеми з пальним, постачанням продуктів харчування та ліків першої необхідності. Сьогодні планується друга спроба доставки гуманітарного вантажу в місто.

Війна проти України: