Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що зиму Україна переживе з регульованими цінами.

Взимку не буде збільшення тарифів на газ як для населення, так и для підприємств теплокомуненерго.

Таку заяву в інтерв'ю "Радіо Свобода" зробив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, зазначивши при цьому, що зиму Україна пройде з регульованими цінами.

"Наступну зиму ми будемо жити все ж таки в регульованих цінах. Тобто ціни не збільшуються як для населення, так і для підприємств теплокомуненерго. В цьому плані не треба перейматися цим питанням. Але, якщо говорити про розвиток енергетичної системи України, модернізацію, кроки вперед, то маємо дбати про питання, які стосуються все ж таки ринку енергії і впровадження ринкових механізмів", - наголосив Чернишов.

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При цьому, він зазначив, що це питаня має вирішуватися виключно при стабілізації ситуації в Україні.

"Це, безумовно, питання, яке має вирішуватися виключно при стабілізації ситуації, в першу чергу військової стабілізації. Тому я б зараз його не піднімав, щоб нікого не лякати. Але, безумовно, для того, щоб розвинути суттєво енергетичну структуру, інфраструктуру України, маємо запроваджувати ринкові механізми. І, безумовно, ця реформа є ключовою", - зазначив Чернишов.

Він також наголосив, що війнає обмеженням для того, щоб запроваджувати такі речі.

"Війна, безумовно, є обмеженням для того, щоб запроваджувати такі речі. Ми не можемо запроваджувати ринок до моменту, коли ми не подбали про кожного громадянина, до моменту, коли ми не захистили ті верстви населення, які цього потребують. Тільки тоді маємо можливість включати ці механізми. Тому я б не сказав, що тільки війна є обмеженням. Обмеженнями є й інші речі… захист тих наших споживачів, які потребують підтримки", - наголосив Чернишов.

Ситуація з цінами на газ

30 серпня 2023 року було оприлюднено вересневий тариф на газ для населення. Для більшості українців буде діяти тариф на рівні 7,96 гривень за кубічний метр. Чинні річні тарифні пропозиції діють до 1 травня 2024 року включно. Тобто до кінця опалювального сезону газ точно не здорожчає.

Українцям розповіли, якими будуть тарифи на газ взимку.

Голова "Нафтогазу" припускає підвищення тарифів на газ. Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що на зиму 2023-2024 років ціни на газ будуть стабільними, проте можуть змінитися після війни.

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