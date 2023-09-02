Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив пропозицію залишити можливість використання закритих атомних електростанцій.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив пропозицію молодшого партнера по коаліції про те, що країні слід залишити відкритою можливість використання своїх закритих німецьких АЕС, заявивши, що атомна енергія є "мертвим конем" у Німеччині.

Як повідомляє Associated Press (АР), парламентська група Вільних демократів схвалила політичну заяву, в якій зазначається, що вона хоче "зупинити демонтаж атомних електростанцій, які все ще придатні для використання" в рамках зусиль з підготовки до найгірших сценаріїв розвитку подій.

"Це єдиний спосіб, яким ми зможемо діяти в будь-якій ситуації", - йдеться в заяві.

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Шольц відхилив цю пропозицію. "Ядерна енергетика закінчилася. Проблема атомної енергетики в Німеччині - мертвий кінь. Тому, хто захоче побудувати нові атомні електростанції, знадобиться 15 років і доведеться витратити по 15-20 мільярдів євро (16,2–21,6 мільярдів доларів) на кожну", - сказав він.

Ядерні реактори в Німеччині

16 квітня 2023 року повідомлялося про те, що три останні АЕС в Німеччині, "Ізар-2", " Неккарвестхайм-2 "і"Емсланд", відключили від енергомережі. Рішення ухвалили після катастрофи японського ядерного реактора на Фукусімі в 2011 році. Але дехто виступав за переосмислення після того, як ціни на енергоносії різко зросли через війну в Україні.

"Ризики атомної енергетики, в кінцевому рахунку, не піддаються контролю, тому відмова від неї робить нашу країну більш безпечною і дозволяє уникнути подальшого накопичення ядерних відходів", - заявила міністр з питань навколишнього середовища ФРН Штеффі Лемке.

Майже дві третини німців не підтримують закриття останніх атомних електростанцій у Німеччині. 32 відсотки респондентів, опитаних соціологічним інститутом YouGov, виступають за продовження експлуатації АЕС на обмежений термін, а ще 33 відсотки - навіть на необмежений термін. Лише 26 відсотків респондентів вважають правильним негайне відключення АЕС, що залишилися в Німеччині.

16 квітня 2023 року Баварія вимагала негайно підключити німецькі АЕС до мережі.

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