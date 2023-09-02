Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив пропозицію молодшого партнера по коаліції про те, що країні слід залишити відкритою можливість використання своїх закритих німецьких АЕС, заявивши, що атомна енергія є "мертвим конем" у Німеччині.
Як повідомляє Associated Press (АР), парламентська група Вільних демократів схвалила політичну заяву, в якій зазначається, що вона хоче "зупинити демонтаж атомних електростанцій, які все ще придатні для використання" в рамках зусиль з підготовки до найгірших сценаріїв розвитку подій.
"Це єдиний спосіб, яким ми зможемо діяти в будь-якій ситуації", - йдеться в заяві.
Шольц відхилив цю пропозицію. "Ядерна енергетика закінчилася. Проблема атомної енергетики в Німеччині - мертвий кінь. Тому, хто захоче побудувати нові атомні електростанції, знадобиться 15 років і доведеться витратити по 15-20 мільярдів євро (16,2–21,6 мільярдів доларів) на кожну", - сказав він.
Ядерні реактори в Німеччині
16 квітня 2023 року повідомлялося про те, що три останні АЕС в Німеччині, "Ізар-2", " Неккарвестхайм-2 "і"Емсланд", відключили від енергомережі. Рішення ухвалили після катастрофи японського ядерного реактора на Фукусімі в 2011 році. Але дехто виступав за переосмислення після того, як ціни на енергоносії різко зросли через війну в Україні.
"Ризики атомної енергетики, в кінцевому рахунку, не піддаються контролю, тому відмова від неї робить нашу країну більш безпечною і дозволяє уникнути подальшого накопичення ядерних відходів", - заявила міністр з питань навколишнього середовища ФРН Штеффі Лемке.
Майже дві третини німців не підтримують закриття останніх атомних електростанцій у Німеччині. 32 відсотки респондентів, опитаних соціологічним інститутом YouGov, виступають за продовження експлуатації АЕС на обмежений термін, а ще 33 відсотки - навіть на необмежений термін. Лише 26 відсотків респондентів вважають правильним негайне відключення АЕС, що залишилися в Німеччині.
16 квітня 2023 року Баварія вимагала негайно підключити німецькі АЕС до мережі.