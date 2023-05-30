Як Україні уникнути відключень світла через обстріли та сезонні ремонти енергетичних об’єктів

Через ремонти електростанцій Україна відмовляється від продажу електроенергії в Європу, а громадян знову почали закликати заощаджувати електроенергію. Невже масові відключення знову повернуться в наше життя? УНІАН намагався розібратися, чи реальні такі перспективи.

Вітчизняна енергетика активно готується до майбутнього опалювального сезону: профільні фахівці щодня лагодять енергосистему, яка зазнала ушкоджень протягом осінньо-зимового періоду. В планові ремонти виведені деякі енергоблоки електростанцій, у тому числі й атомні, які покривають більшість обсягу споживання електрики в країні.

Українські експерти почали говорити про можливість повернення відключень світла у регіонах через тимчасове зменшення запасу генеруючих потужностей. Національна енергетична компанія "Укренерго" вимушена припинити комерційний експорт електроенергії до західних країн, який розпочався у квітні, задля того, щоб забезпечити в першу чергу наших громадян електроресурсом.

"В енергосистемі зараз є певний дефіцит ресурсу, але це не означає відключень споживачів. Ми тимчасово обмежили експорт до Європи, щоб гарантувати українським споживачам достатній обсяг електроенергії", - розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Через погіршення ситуації в енергетиці, Україна почала навіть тимчасово закуповувати електрику для покриття власних потреб на європейському ринку. А враховуючи те, що українців вже майже місяць радує своїм теплом сонечко, деякі зі споживачів почали включати кондиціонери, які додають навантаження на енергосистему.

УНІАН розбирався, чи можливі повернення погодинних графіків відключення у найтепліші місяці року, як їх уникнути та що потрібно на всяк випадок підготувати.

Можливість відключень світла

Російські масовані ракетні та дронові удари завдали великої шкоди нашій енергосистемі. За останніми даними НЕК "Укренерго" через окупацію та пошкодження українським споживачам недоступно 27 гігаватів електричної енергії та майже половина атомної генерації через захоплення рашистами найбільшої у Європі Запорізької атомної електростанції. Для розуміння ситуації: Україна до війни мала близько 54 гігаватів встановленої потужності електростанцій.

Ситуація ускладнюється тим, що доступні потужності зазнали шкоди від російських бомбардувань і потребують ремонтів у підготовці до наступного опалювального сезону. Зараз всі відновлювальні роботи енергетики проводять, намагаючись уникнути відключень. Втім, українські експерти допускають можливі обмеження, але за певних умов.

"Зараз всі виведення на плановий ремонт енергоблоків не передбачають обмежень споживання. Якщо графіки будуть дотримані, то в жодному регіоні не виникне нестача електроенергії", - розповів агенції УНІАН енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

Проте, як вважає директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, ризик повернення відключень збільшиться в середині літа - починаючи з липня і по серпень.

"Ми намагалися моделювати поточну ситуацію. У нас не виходить без відключень, навіть за умови повного імпорту. Без хоча б мінімального рівня відключення населення не виходить. Це те, що показує наше моделювання. Тут є певна проблема, бо ми до кінця не розуміємо, як Енергоатом, за яким графіком, планує ремонтувати блоки", - розповів у коментарі УНІАН експерт Олександр Харченко.

Іншим фактором небезпеки, який може привести до обмежень споживання, є нові масові ракетні обстріли рашистами об’єктів вітчизняної енергетики, які можуть додатково пошкодити електростанції та розподільчі мережі.

"В цьому разі можливі тимчасові обмеження споживання для окремих регіонів. Не в такому обсязі, як це було під час опалювального сезону, але на період відновлення можуть запровадити немасові обмеження споживання", - сказав експерт Рябцев.

До того ж влітку українці, які проживають у містах, зазвичай масово користуються кондиціонерами, які стануть додатковим навантаженням на мережеву систему, що може приводити до аварійних відключень. Але такі відключення, зазвичай, тривають доти, поки не спаде навантаження. Втім, є можливість уникнути повернення графіків вимкнень.

Відповідь енергетиків

Українські енергетики наразі роблять все можливе, щоб уникнути дефіциту і повернення вимкнень в умовах проведення таких необхідних сезонних ремонтів енергоблоків та іншого енергетичного обладнання.

"Укренерго" наразі має інструментарій, щоб запобігати таким крайнім заходам, як відключення промислових чи побутових споживачів. Зараз і найближчим часом ми здатні покрити додаткове навантаження від кондиціонерів, які вмикають громадяни у теплу погоду", - пообіцяв голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Наприклад, оператори розподілу електрики можуть повернутись до обмеження споживання промислових підприємств настільки, щоб це не було для них критично. З побутовими споживачами ситуація дещо інша. Ми з вами повинні самі корегувати обсяги споживання енергії, і це не так складно, як здається.

"Всі оператори закликають побутових споживачів пам’ятати про раціональне використання електричної енергії особливо в ранкові та вечірні пікові години. Якщо вже сонечко заходить, то бажано вимикати кондиціонери та не використовувати потужні електроприлади", - розповів енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

Також, бажано не включати пралки й праски та інші енергомісткі прилади у ранкові та вечірні години - з 6 до 9 ранку та з 19 до 22 вечора. Денне навантаження проходить легше, тож краще користуватися усім необхідним саме в цей час, або взагалі вночі.

За умов розумного споживання електрики нам усім під силу уникнути впровадження літніх графіків відключення світла.

Варіанти можливих обмежень

Наразі стан вітчизняної енергосистеми значно кращій, ніж був взимку. Країна має усе необхідне технічне обладнання для ремонтів. Якщо все ж у роботу енергетиків втрутяться російські ракети, чи більшість населення проігнорує заклики до раціонального енергоспоживання, то нас чекатимуть тимчасові обмеження споживання. Але, на думку експертів, вони не стануть загальнонаціональною гострою проблемою.

"Я думаю, що графіку гіршим, ніж 4 години без електрики, - не буде. Тим більше я думаю, що графіки будуть покривати пікові години - вранці й ввечері. Денні години пройдуть більш менш нормально. У пікові години можуть бути відключення 2-4 години, але в липні й серпні це є не критичним", - розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Не треба забувати, що Україна може докуповувати недостатні обсяги електрики закордоном. Проте, як вважають експерти, енергетичні компанії повинні мати для цього достатню кількість коштів. До того ж значної частки споживання цей імпорт не покриє.

"Ми можемо скористатися імпортом, проте важливо розуміти, що ці можливості обмежені пропускною здатністю мереж. Розраховувати більше, ніж на 5-7 відсотків від загального обсягу споживання по імпорту, ми не в змозі. Це мізер, але в разі дефіциту це може стати в нагоді", - зазначив експерт Геннадій Рябцев.

Режим розумної економії та підготовка до наступної зими

Для того, щоб бути готовими до ймовірних відключень світла, нам усім доведеться згадати досвід зимового періоду. Щонайменше треба здути пилюку з генераторів, дістати з поличок забуті павербанки та акумулятори та зарядити їх. На всяк випадок.

Треба також дотримуватися рекомендацій енергетиків, щодо розумного споживання. Цілодобове тотальне заощадження необов’язкове, але важливо подбати про ранкові та вечірні піки. Потрібно перенести використання потужної техніки на день або ніч, і тоді можна буде уникнути вимкнень з більшою ймовірністю. Якщо ми хочемо прожити літо без зайвого дискомфорту, то краще вдатися до цих рекомендацій.

Значну роль в унеможливленні нових відключень грає ефективність роботи наших героїчних військ протиповітряної оборони. Останніми днями збивати ракети в наших захисників виходить все краще. Якщо західні країни продовжать постачати нам сучасні та ефективні засоби ППО, то кожна нова батарея зменшить ризики російських ударів по енергетиці, а відтак - відключень.

Важливо також зарезервувати кошти для придбання електрики закордоном, щоб країна мала змогу оперативно скористатися послугами імпорту, який покриє можливий дефіцит генерації.

Вітчизняні енергетики довели, що знають свою справу, і зараз роблять усе можливе, щоб уникнути нових обмежень. Ризики вимкнень цього літа є, але вони, у своїй більшості, залежать від обсягів споживання громадянами. Українці можуть уникнути життя без світла, якщо будуть дотримуватися простих порад.

Якщо підійти до справи відповідально та системно, то наше літо пройде не лише зі світлом на вулиці, але й у домівках. А національна енергосистема отримає час на проведення необхідної підготовки до наступної холодної пори й стане ще надійнішою.

Артур Крижний