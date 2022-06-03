Угода передбачатиме зрідження ізраїльського природного газу на переробних заводах Єгипту перед відправкою до ЄС.

Європейський Союз і Єгипет, а також Ізраїль готуються підписати цього місяця угоду про постачання газу, на тлі прагнення Європи зменшити свою залежність від російських поставок.

Як пише Bloomberg, сторони планують підписати меморандум про взаєморозуміння у червні під час візиту голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Каїра.

Така угода передбачатиме зрідження ізраїльського природного газу на переробних заводах Єгипту перед відправкою до ЄС.

"Безпека постачання газу є загальною головною проблемою... Єгипет і Євросоюз спільно працюватимуть над стабільною поставкою газу до ЄС", - йдеться в проекті документа.

Зазначається, що лідери ЄС також підкреслили потенціал африканських країн у забезпеченні не лише скрапленого природного газу, необхідного для заміни російського викопного палива, а й зеленого водню в найближчі роки. ЄС планує імпортувати до кінця десятиліття 10 мільйонів тонн зеленого водню з-за кордону.

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Reuters писало про збільшення Ізраїлем видобутку природного газу на шельфі, і його плани досягти угоди про постачання до Європи в найближчі місяці. Наразі Ізраїль забезпечує газом власний ринок і через локальну мережу трубопроводів експортує до сусідніх Єгипту та Йорданії, тоді як більша частина додаткового газу буде призначена для Європи.

Reuters зазначало, що проблемою може стати вибір маршруту постачання газу. Одним із варіантів може бути експорт до Європи через заводи зі зрідження газу в Єгипті, а потім на північ через трубопроводи, які знаходяться на різних стадіях планування. Також обговорюється плавучий завод зі зрідженого природного газу (FLNG), який дозволить здійснювати поставки в Європу безпосередньо з Ізраїлю, і низка інших варіантів.

Вас також можуть зацікавити новини: