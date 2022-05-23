Після 30 років газові відносини між Польщею і Росією перестануть існувати.

Польща розриває міжурядову угоду з Росією від 1993 року щодо постачання газу.

Про це повідомила в Twitter міністр клімату і навколишнього середовища Польщі Анна Москва.

За її словами, цей крок підтверджує прагнення Варшави стати незалежною від газу з Росії.

"Польща денонсує "Ямальську" міжурядову газову угоду від 1993 року. Агресія Росії проти України підтвердила правильність намірів польського уряду стати повністю незалежним від російського газу. Ми завжди знали, що "Газпром" не є надійним партнером", - зазначила Анна Москва.

Як зазначила вона польському виданню PAP, уряд 13 травня ухвалив постанову про припинення дії угоди з РФ щодо будівництва газопроводів для транзиту газу через територію Польщі та постачання російського газу. Угода була підписана у Варшаві 25 серпня 1993 року.

"Протягом багатьох років уряд послідовно реалізує стратегію диверсифікації джерел і напрямків постачання газу до Польщі, і ми готуємося закрити контракт з "Газпромом" до кінця 2022 року й не купувати більше газу в РФ", - сказала Москва.

Вона додала, що це рішення було природним кроком після того, як росіяни вирішили зупинити постачання газу Польщі. "Коли Росія відрізала нас від поставок, де-факто порушивши положення угоди, польський уряд вирішив, що через порушення її істотних умов вона припиняє свою дію", - наголосила Москва.

Уповноважений уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський наголосив, що після 30 років газові відносини між Польщею і Росією перестануть існувати, пише PAP. За його словами, саме стільки часу знадобилося Польщі, щоб дійти до того, аби позбутися залежності від російського газу й російського шантажу.

"Ми в реальній війні, яку Росія веде за допомогою постачання енергоносіїв, газу. І це цілком актуальні питання. Виведення Польщі з-під російської монополії "Газпрому"", - сказав Наїмський.

Він додав, що рішення уряду Моравецького від 13 травня припинити дію так званих "Ямальських угод" є переломним моментом.

Нагадаємо, раніше Польща відмовилася платити за російський газ у рублях, після чого Росія зупинила поставки.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплаті за російський газ в рублях замість євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.

27 квітня видання Bloomberg посилаючись на джерело, близьке до російського газового монополіста "Газпром", повідомило, що чотири європейських покупці газу вже заплатили за блакитне паливо в рублях, як того вимагав Путін. Також 10 європейських компаній вже відкрили рахунки в "Газпромбанку", необхідні для задоволення платіжних вимог Росії. Але Bloomberg не навів дані по європейських компаніях і країнах.

28 квітня газета Financial Times із посиланням на власні джерела повідомила, що чотири енергокомпанії ЄС готові платити Кремлю за газ у рублях. Того ж дня в ЄС підкреслили, що оплата російського газу в рублях буде порушенням санкцій.

За новим механізмом, європейські компанії будуть продовжувати платити за імпорт газу на відкриті в "Газпромбанку" рахунки в євро або доларах. Російський банк, який досі не перебуває під санкціями ЄС, потім автоматично конвертуватиме ці кошти в рублі на другому рахунку, відкритому на ім'я компаній. Ця автоматична конвертація не буде залучати Центральний банк Росії, який знаходиться під санкціями ЄС.

12 травня видання Bloomberg повідомило, що ще десять європейських покупців газу відкрили рахунки в "Газпромбанку", що подвоїло загальну кількість клієнтів, які готуються платити за російський газ рублями, як того вимагав президент РФ Володимир Путін.

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