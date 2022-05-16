Основною проблемою буде вибір маршруту постачання газу з Ізраїлю до Європи. Розглядається кілька варіантів.

Ізраїль нарощує видобуток природного газу на шельфі та прагне досягти угоди про постачання до Європи в найближчі місяці.

Як повідомляє Reuters, протягом наступних кількох років країна має намір подвоїти видобуток - приблизно до 40 мільярдів кубічних метрів, розширюючи поточні проекти та запускаючи нові родовища.

Наразі Ізраїль забезпечує газом власний ринок і через локальну мережу трубопроводів експортує до сусідніх Єгипту та Йорданії, тоді як більша частина додаткового газу буде призначена для Європи.

"Сподіваємося створити відносно швидкий робочий процес і вже влітку досягти Рамкової угоди... Спочатку це будуть невеликі обсяги, і повільно, у міру зростання обсягів виробництва та доставки, (обсяги) будуть збільшуватися", - сказав керівник міністерства енергетики Ізраїлю Ліор Шіллат під час нещодавнього візиту на бурове судно в Каріші, газовому родовищі в 90 км від узбережжя Ізраїлю, яке має бути введено в експлуатацію цього року.

Його власник, лондонська компанія Energean, нещодавно виявила неподалік більше родовищ.

За словами Шіллата, такі угоди зазвичай спочатку досягаються між урядами, а потім угоди завершуються в приватному секторі. Реально це допоможе Європі не раніше 2024 року, сказав він, не уточнивши, які країни потенційно будуть залучені.

Маршрути постачання газу

Зазначається, що проблемою буде вибір маршруту постачання газу, для вирішення якої необхідно орієнтуватися в політиці регіону. Одним із варіантів може бути експорт до Європи через заводи зі зрідження газу в Єгипті, а потім на північ через трубопроводи, які знаходяться на різних стадіях планування. Також обговорюється плавучий завод зі зрідженого природного газу (FLNG), який дозволить здійснювати поставки в Європу безпосередньо з Ізраїлю.

Інші варіанти включають газопровід Eastmed. Це амбітний і дорогий проект, який з'єднає газові родовища з континентальною Європою, або коротший трубопровід до Туреччини.

Транспортування через Єгипет є найшвидшим шляхом до Європи, FLNG забезпечить незалежність від будь-якої транзитної країни, а прямий трубопровід забезпечить найнижчу ціну для кінцевого споживача, але його будівництво займе більше часу, заявила газовий консультант Джина Коен у звіті, представленому Міністерству закордонних справ Ізраїлю і Європейському парламенту.

"Ізраїль повинен діяти якомога швидше, оскільки вікно для підписання контрактів і перетворення у великого постачальника газу для Європи відкриється лише на обмежений час", - сказала Коен.

Нагадаємо, Європейський союз через війну Росії проти України хоче припинити поставки газу з РФ, які складають близько 40% блакитного палива. Росія минулого року поставила до Європи близько 155 млрд кубометрів газу.

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