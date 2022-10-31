Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон: ЄС повинен повністю відмовитися від російського газу, як це вже вирішили зробити з вугіллям та нафтопродуктами

Росія намагається знищити українську енергетичну систему та занурити нашу країну у холод і пітьму, завдаючи масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі. УНІАН поспілкувався з Єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон і дізнався, на яку допомогу в енергетичній сфері може розраховувати Україна, чи можливі екстрені поставки електроенергії в нашу країну, та які заходи стримування цін на газ незабаром можуть бути прийняті в Європі.

Нещодавно ви закликали уряди держав-членів ЄС та приватні компанії надати більше обладнання для енергетичного сектору України після потужних ракетних ударів Росії. Як в ЄС оцінюють масштаби енергетичних викликів, що стоять перед Україною?

Виклики, які має подолати український енергетичний сектор, звичайно, величезні. Вражає, що енергетична система залишалася майже повністю функціональною до цієї осені, впродовж цих місяців війни. І навіть зараз, попри те, що Росія спрямовує свої удари проти енергетичної інфраструктури, Україні вдалося відновити значну частину пошкоджених потужностей. Це є свідченням надзвичайної стійкості та хоробрості чоловіків і жінок, які працюють в українському енергетичному секторі. Я сподіваюся зустрітися з деякими з них і подякувати їм, коли відвідаю Київ найближчим часом.

Яку роль готовий відіграти Європейський Союз у подоланні цього виклику?

Без жодних сумнівів, Україна потребує і заслуговує на нашу підтримку. З весни ми надаємо конкретну, адресну допомогу українській енергетиці. Що стосується обладнання, інструментів і матеріалів, необхідних для ремонту та відновлення енергетичної інфраструктури, ми працюємо у трьох напрямах: пожертви від держав-членів, пожертви від приватних компаній і фонд, створений Енергетичним співтовариством для фінансової допомоги на мій запит. Окрім фінансового внеску, Комісія координує ці зусилля, організовує та оплачує транспорт. Допомога на десятки мільйонів євро вже була доставлена або знаходиться в стадії надання, але, звичайно, потрібно більше, враховуючи російські удари та майбутню зиму.

Під час мого майбутнього візиту до Києва я, звичайно, обговорю ці питання з міністром Германом Галущенком, а також з енергетичними компаніями. Існують також інші сфери, де ми надаємо фінансову, технічну та політичну підтримку – ядерна безпека, торгівля електроенергією та забезпечення достатнього постачання газу та палива.

Нещодавно в українському уряді заявили, що Україні потрібно 4 мільярди євро, щоб пережити зимовий та опалювальний сезон, оскільки більше сорока відсотків енергетичної інфраструктури вже зруйновано або пошкоджено. У цю суму входить закупівля резервного обладнання для водо- та електропостачання, мобільних теплопунктів та генераторів, а також обладнання для відновлення зруйнованих електростанцій. На вашу думку, на що Україна може реально розраховувати щодо допомоги від ЄС у цій сфері? І які у вас пріоритети?

Будь-яка допомога, яку ми надаємо, звичайно, базується на інформації, наданій Україною щодо її потреб. З початку війни Україна надсилає Єврокомісії, країнам-членам і компаніям списки потреб в енергетиці.

У Комісії функціонує система, в якій українські потреби одразу стають доступними для держав-членів, які можуть розміщувати в системі конкретні позиції, які вони можуть запропонувати. Комісія допомагає з організацією та оплачує транспортування. Далі товари доставляються до хабів на кордоні між ЄС та Україною.

Ми повністю усвідомлюємо, що потреби значні. Я працювала упродовж цієї кризи з міністром Галущенком, щоб гарантувати, що ми реагуємо на потреби України і робимо це швидко. Хоча ЄС виконує свою частину, зрозуміло, що ми не можемо задовольнити всі потреби України поодинці. Це мають бути спільні зусилля ЄС, держав-членів, фінансових установ, наших міжнародних партнерів і приватного сектору.

Я закликала усіх міністрів енергетики ЄС активізувати свої зусилля, і я звертаюся до наших міжнародних партнерів, а також до глобальних енергетичних компаній, які виробляють необхідне Україні обладнання, з проханням про пріоритетний режим.

Якщо росіяни продовжать завдавати шкоди енергетичній інфраструктурі України і в країні виникне гострий дефіцит електроенергії, який неможливо буде покрити власними силами, чи готовий Євросоюз постачати електроенергію в Україну, враховуючи, що ЄС наразі також відчуває певні труднощі з виробництвом енергії?

У нас є необхідні передумови для того, щоб ЄС постачав електроенергію до України. Перший крок був зроблений ще в березні, коли ми за два тижні синхронізували українську енергомережу з мережею континентальної Європи, у чому багато хто сумнівався.

Які країни зможуть підставити Україні свої "енергетичні плечі" та у яких обсягах?

У цій системі електроенергія може передаватися в обох напрямках. Це означає, що Україна може як експортувати, так і імпортувати електроенергію з ЄС. Очевидні країни, які могли б продавати електроенергію Україні - це, звичайно, її найближчі сусіди. Обсяги, які вони можуть надати, обмежені потужностями для торгівлі, погодженими в рамках європейської енергомережі ENTSO-E. Ми продовжуємо дуже тісно співпрацювати з ними, аби збільшувати цей ліміт.

Країни Європейського Союзу вже кілька місяців обговорюють обмеження цін на природний газ. Які обмежувальні інструменти/механізми наразі розглядаються? Коли країни ЄС зможуть дійти консенсусу з цього питання?

Перш за все, дозвольте мені підкреслити, що з погляду впливу на російську економіку найважливішим є те, що ЄС продовжує зменшувати свою залежність від російського газу. Потоки з Росії вже різко скоротилися. Минулого року ми отримали 41% трубопровідного газу з Росії. Наразі ця частка знизилася до 9%. Нам вдалося подолати цей вплив, забезпечивши альтернативні постачання та зменшивши попит, і ми продовжуватимемо це робити, а також збільшуватимемо наше виробництво відновлюваної енергії. Ми повинні якнайшвидше повністю відмовитися від російського газу, як ми вже вирішили зробити з російським вугіллям, сирою нафтою та нафтопродуктами.

Водночас Європейська комісія дійсно запропонувала низку заходів для боротьби з невиправдано високими цінами на енергоносії, включно з ціною на газ, яка все ще є об’єктом маніпуляцій з боку Росії. Серед інших інструментів, Єврокомісія готова розробити динамічне обмеження ціни на газ для віртуальної торгової точки TTF, якщо отримає відповідний мандат з боку Ради ЄС. Наступна зустріч міністрів енергетики відбудеться 24 листопада.

Як обмеження вартості газу вплинуть на європейську економіку та споживачів, і як вони вплинуть на російську економіку, беручи до уваги, що енергоносії приносять значну частку доходу Росії?

Ми бачимо, що кроки, яких ми вже вжили для подолання кризи – як-от скорочення попиту на газ на 15% та заповнення сховищ на понад 90% – спрацьовують, а ціни на газ стабільно знижуються з серпня. Це не тільки хороша новина для наших споживачів, але це також означає зменшення доходів для Росії.

Ганна Бредіхіна

Ганна Бредіхіна