Європейський Союз працює над ретельною реформою свого ринку електроенергії, щоб захистити громадян від раптових стрибків цін, прискорити використання відновлюваних джерел енергії та зробити ЄС більш енергонезалежним.
План, затверджений Єврокомісією у вівторок, спрямований на поступову відмову від використання газу у виробництві електроенергії після того, як нестабільні ціни, викликані вторгненням Росії в Україну, погіршили фінансове становище мільйонів людей в 27 країнах ЄС. Про це пише Associated Press.
Це лише частина цілого пакету заходів ЄС для пом'якшення удару енергетичної кризи, з якою зіткнувся блок.
Плани Єврокомісії тепер будуть оцінені Європарламентом і державами-членами, перш ніж їх можна буде перетворити на серію законів, процес, який займе щонайменше кілька місяців.
"Я справді вірю, що парламент і (держави-члени) готові розглядати це як пріоритет. Це означає, що деякі частини цієї пропозиції можуть... допомогти нам уже в наступному році", - сказала комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон.
Енергетика в ЄС
Як повідомляв УНІАН, у лютому голова комітету Європарламенту з промисловості, досліджень та енергетики Крістіан Сілвіу-Бушой, заявив, що в рамках Енергетичної стратегії Євросоюз має намір повністю відмовитися від поставок російського газу і перейти на інші джерела енергії.
У березні керівництво Європейського Союзу досягло політичної домовленості з приводу різкого скорочення енергоспоживання. З 2024 по 2030 рік країни ЄС повинні будуть щорічно скорочувати кінцеве енергоспоживання в середньому на 1,49% і поступово вийти на показник в 1,9% до кінця 2030-го.