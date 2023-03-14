Євросоюз поступово відмовлятиметься від використання газу у виробництві електроенергії.

Європейський Союз працює над ретельною реформою свого ринку електроенергії, щоб захистити громадян від раптових стрибків цін, прискорити використання відновлюваних джерел енергії та зробити ЄС більш енергонезалежним.

План, затверджений Єврокомісією у вівторок, спрямований на поступову відмову від використання газу у виробництві електроенергії після того, як нестабільні ціни, викликані вторгненням Росії в Україну, погіршили фінансове становище мільйонів людей в 27 країнах ЄС. Про це пише Associated Press.

Це лише частина цілого пакету заходів ЄС для пом'якшення удару енергетичної кризи, з якою зіткнувся блок.

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Плани Єврокомісії тепер будуть оцінені Європарламентом і державами-членами, перш ніж їх можна буде перетворити на серію законів, процес, який займе щонайменше кілька місяців.

"Я справді вірю, що парламент і (держави-члени) готові розглядати це як пріоритет. Це означає, що деякі частини цієї пропозиції можуть... допомогти нам уже в наступному році", - сказала комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон.

Енергетика в ЄС

Як повідомляв УНІАН, у лютому голова комітету Європарламенту з промисловості, досліджень та енергетики Крістіан Сілвіу-Бушой, заявив, що в рамках Енергетичної стратегії Євросоюз має намір повністю відмовитися від поставок російського газу і перейти на інші джерела енергії.

У березні керівництво Європейського Союзу досягло політичної домовленості з приводу різкого скорочення енергоспоживання. З 2024 по 2030 рік країни ЄС повинні будуть щорічно скорочувати кінцеве енергоспоживання в середньому на 1,49% і поступово вийти на показник в 1,9% до кінця 2030-го.

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