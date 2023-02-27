Таку заяву зробив голова комітету ЄП з промисловості, досліджень та енергетики Крістіан Сілвіу-Бушой.

В рамках енергетичної стратегії Європейський Союз нає намір повністю відмовитися від поставок російського газу і перейти на інші джерела.

Таку заяву зробив голова комітету ЄП з промисловості, досліджень та енергетики Крістіан Сілвіу-Бушой.

"Ми побачили рішучість ЄС щодо програми REPOWER, щоб повністю припинити імпорт газу з Росії і диверсифікувати наші джерела газу", - заявив у зв'язку з цим Сілвіу-Бушой.

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Сілвіу-Бушой також відзначив активні кроки свого комітету в контексті зусиль, спрямованих на підтримку України у протистоянні російській агресії.

Вторгнення в Україну та ситуація з газом

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. 1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

У грудні 2022 року міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про встановлення граничної ціни на газ. Вона склала €180 за мегават-годину (МВт/год).

У Кремлі назвали санкції "спробою зазіхнути на ринковий механізм" і пообіцяли відповідні заходи. Однак через тиждень після узгодження встановлення граничної ціни на газ в РФ заговорили про відновлення поставок в ЄС по газопроводу Ямал-Європа.

Станом на 1 грудня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже в два рази.

20 грудня 2022 року в Росії вибухнув трубопровід з експортним газом до Західної Європи через Україну.

23 грудня 2022 року з'явилася інформація про те, що Росія може зупинити транзит газу до Європи у будь-який момент.

Країна-агресор погрожувала припиненням поставок газу в ЄС у разі введення "цінової стелі". 27 грудня 2022 року Путін підписав указ про заборону поставок нафти і нафтопродуктів іноземним юрособам і фізособам, якщо в контрактах передбачено введення стелі вартості.

4 січня 2023 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму.

21 лютого 2023 року "Газпром" збільшив прокачування газу через Україну до річного максимуму.

Станом на 22 лютого 2023 року частину країн ЄС остаточно поставили хрест на російському газі.

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