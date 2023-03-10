Скорочення погоджено з представниками Європейського парламенту.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, керівництво Європейського Союзу досягло політичної домовленості з приводу різкого скорочення енергоспоживання.

Як зазначається в повідомленні на сайті Ради ЄС, до кінця десятиліття споживання енергії має бути на 11,7% менше, ніж планувалося раніше.

Рада Європейського Союзу повідомила, що дане скорочення погоджено з представниками Європейського парламенту.

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Ліміт кінцевого споживання енергії на рівні Євросоюзу не повинен буде перевищувати 763 млн тонн в нафтовому еквіваленті, а первинного – 993 млн тонн в нафтовому еквіваленті.

З 2024 по 2030 рік країни ЄС повинні будуть щорічно скорочувати кінцеве енергоспоживання в середньому на 1,49% і поступово вийти на показник в 1,9% до кінця 2030-го.

Для державного сектора буде введено нову щорічну мету скорочення споживання енергії на 1,9%.

Межа споживання кінцевої енергії буде обов'язковою для держав-членів ЄС, а мета зниження споживання первинної енергії - орієнтовна.

Євросоюз і російські енергоносії

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

Станом на 1 грудня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже вдвічі. Крім того, у грудні 2022 року міністри енергетики країн ЄС домовилися про встановлення граничної ціни на газ.

5 грудня 2022 року було введено стелю цін на нафту, а з 5 лютого 2023 року набула чинності заборона на закупівлю російських нафтопродуктів.

З 1 лютого 2023 року Путін заборонив експорт нафти за ціновою стелею.

27 лютого 2023 року голова комітету ЄП з промисловості, досліджень та енергетики Крістіан Сілвіу-Бушой, заявив, що в рамках Енергетичної стратегії Європейський Союз має намір повністю відмовитися від поставок російського газу і перейти на інші джерела.

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