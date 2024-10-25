Європейські депутати засудили воєнні дії Азербайджану проти Вірменії.

Європейський парламент ухвалив резолюцію, якою засудив ситуацію з правами людини в Азербайджані і закликав ЄС припинити свою газову залежність від Баку. Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Європейський парламент стверджує, що в Азербайджані систематично порушуються права людини. Європейські депутати також засудили воєнні дії Азербайджану проти Вірменії:

"Посилаючись на постійні порушення прав людини в Азербайджані і побоювання, що збільшення імпорту газу з Азербайджану до ЄС може бути компенсоване імпортом російського газу з боку Баку, депутати Європарламенту закликають покласти край залежності ЄС від експорту газу з Азербайджану".

Європарламент також закликав Єврокомісію призупинити дію меморандуму 2022 року про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в галузі енергетики між ЄС та Азербайджаном.

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В резолюції зазначається, що будь-яка майбутня угода про партнерство між ЄС та Азербайджаном має бути обумовлена звільненням політичних в'язнів, проведенням правових реформ, покращення загальної ситуації з правами людини в країні, а також готовність до мирних перемовин з Вірменією.

Транзит газу в ЄС

У вересні повідомлялося, що Азербайджан домовлявся з Кремлем про постачання російського газу через Україну. Тоді президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що "ми перебуваємо в контакті з обома країнами і бачимо, що є ґрунт для серйозного просування".

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