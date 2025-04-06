Україна потребувала б для цього від двох місяців до двох років.

Перезапуск захопленої Запорізької атомної електростанції буде небезпечним для Росії. Навіть в України після закінчення війни на це пішло б до двох років.

Про це в інтерв'ю The Guardian заявив генеральний директор "Енергоатому" Петро Котін. За його словами, для безпечної роботи станції необхідно розв'язати цілу низку серйозних проблем, включаючи недостатню кількість охолоджувальної води, персоналу та вхідного електропостачання.

"Енергоатом" готовий перезапустити станцію, однак спочатку потрібно вивести окупаційні війська РФ, а також розмінувати та демілітаризувати майданчик. Без будь яких військових загроз на це може піти від двох місяців до двох років. Водночас для Росії перезапуск АЕС під час війни був би неможливий:

Відео дня

"Шість реакторів можуть бути введені в експлуатацію лише після завершення 27 програм безпеки, узгоджених з українським ядерним регулятором, включаючи випробування ядерного палива в активних зонах реакторів, оскільки воно перевищило шестирічний проєктний термін".

Гендиректор "Енергоатому" нагадав, що російські загарбники використовували станцію як військову базу, розташовуючи там техніку та, ймовірно, зброю і вибухівку.

ЗАЕС в окупації

​Як відомо, Росія хоче перезапустити Запорізьку атомну електростанцію, яка перебуває під її контролем з весни 2022 року.

За даними ЗМІ, у квітні минулого року Путін повідомив Міжнародне агентство з атомної енергії про ці наміри.

Очільник "Росатому" Олексій Ліхачов казав, що це відбудеться тоді, коли дозволять "військово-політичні умови".

Вас також можуть зацікавити новини: