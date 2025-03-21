США хочуть ширшої економічної угоди.

США хочуть переглянути умови угоди з видобутку корисних копалин і включити окуповану Росією Запорізьку АЕС у ширшу економічну угоду з Україною, пише Financial Times.

Як повідомили виданню двоє українських чиновників, Вашингтон хоче, щоб Київ "погодився на детальні положення про те, хто контролює спільний інвестиційний фонд, а також на ширші рамки, що потенційно охоплюють володіння США іншими економічними активами, такими як українські атомні електростанції".

Виступаючи в Білому домі в четвер, Трамп сказав, що США прагнуть підписати угоди про рідкісноземельні метали і мінерали по всьому світу, але Україна перебуває в центрі уваги.

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При цьому Зеленський повідомив FT під час онлайн-брифінгу з журналістами в середу, що він обговорив із Трампом тільки один ядерний об'єкт: Запорізьку атомну електростанцію.

Водночас українські чиновники заявили, що занепокоєні тим, що на них чинитимуть тиск з метою отримання невигідних умов у ширшій угоді, особливо після того, як Вашингтон тимчасово призупинив постачання зброї та обмін розвідданими з Києвом на початку цього місяця.

Поки що угода залишається непідписаною, оскільки обидві сторони ведуть складні переговори, що включають ширші економічні та безпекові питання, заявили українські та американські чиновники.

При цьому двоє високопоставлених українських чиновників, які брали участь у переговорах зі США щодо мінеральних ресурсів України, заявили, що адміністрація Трампа ще не представила Києву нових умов.

"Але я розумію, що... вони працюють над більш масштабною угодою", - сказав один із них.

США хочуть керувати українськими АЕС

За підсумками розмови між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом у Білому домі заявили, що Трамп запропонував Україні "американське володіння" атомними станціями, що було б "найкращим захистом" для них.

Згодом Зеленський розповів, що під час телефонної розмови з Трампом обговорювали можливість відновлення роботи Запорізької АЕС. водночас він наголосив, що всі атомні електростанції належать державі Україна, зокрема, Запорізька АЕС.

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