Так українців змушують підписати контракти.

Російські загарбники під тортурами змушують працівників окупованої Запорізької атомної електростанції підписувати контракти.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Енергоатому. За їх даними, у Енергодарі окупанти розшукують атомників, які понад рік не підписують трудові договори із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством Росатома.

"Окупанти катують працівників, кількох вони безцеремонно відлупцювали, вибиваючи згоду на співпрацю з агресором. Навіть попри погрози, катування, шантаж та безупинні залякування українці на ЗАЕС тримаються гідно і відмовляються співпрацювати з рашистами", - додали у Енергоатомі.

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Окупація Запорізької АЕС: що відомо

Війська РФ контролюють Запорізьку атомну електростанцію та місто Енергодар з весни 2022 року. Працівників станції залякують та змушують підписувати контракти з окупантами.

Крім того, загарбники звинувачували українських атомників у передачі ЗСУ інформації про пересування та розташування військової техніки на території станції. Також омбудсмен повідомляв про випадки викрадення, катування та вбивств.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії систематично попереджають, що воєнні дії на території станції можуть призвести до великої катастрофи. Навесні голова МАГАТЕ заявив, що ЗАЕС вже неможливо захистити.

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