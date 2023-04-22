Війська РФ знущаються не тільки над працівниками станції, але і над жителями міста Енергодар.

Окупанти посилили психологічний та фізичних тиск на українських працівників ЗАЕС. Проти них застосовують погрози, залякування ті ще більш жорстокі тортури.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні у Facebook. Там зазначили, що ворог "біситься" через критичну нестачу на Запорізькій АЕС кваліфікованих працівників й намагається змусити українців підписати трудові контракти з російським "Росатомом", а також отримати паспорт РФ.

Окрім цього, контррозвідувальний режим ворог посилив й на тимчасово захоплених територіях України.

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За тими українцями, які вже відмовились від отримання російського паспорта, російській спецслужби ведуть приховане спостереження. Беруть до уваги джерела фінансових доходів таких громадян. Зокрема, як саме гроші українці конвертують у готівку, кажуть у Генштабі.

Також у місті збільшили кількість патрулів, на блокпостах почали більш прискіпливо перевіряти особисті документи та оглядати транспортні засоби.

"Окупанти обмежили відвідування лісових зон. Громадян України, яких помічено в цих локаціях, працівники ФСБ РФ беруть на контроль, перевіряють їх персональні дані", - йдеться у повідомленні відомства.

Ситуація на ЗАЕС - останні новини

Нагадаємо, 5 квітня Центр національного спротиву повідомив, що окупанти катують українських фахівців ЗАЕС для того, щоб змусити їх змінити громадянство з українського на російське. Зокрема, тим, хто відмовляється працювати на ворога проводять "профілактичні бесіди". Так окупанти називають тортури над українцями.

Також 14 квітня Енергоатом повідомив, що загарбники готуються до довготривалого утримання в заручниках співробітників ЗАЕС й не відпускають їх з робочих змін.

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