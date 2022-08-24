Омбудсмен закликає генсека ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту прискорити направлення безпекової місії на АЕС.

Росія вдається до кримінального переслідування працівників Запорізької атомної електростанції.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Російські медіа повідомляють, що представники їх окупаційних військ затримали двох співробітників ЗАЕС за нібито співпрацю зі Збройними Силами України. Також у Росгвардії озвучили, що з березня таких "порушників" було 26 осіб", - зауважив омбудсмен.

Він додав, що затриманих звинувачують у тому, що вони передають інформацію про пересування та розташування російської військової техніки по території ЗАЕС.

"Російське військове і політичне керівництво не соромиться казати світу про те, що вони здійснюють ядерний тероризм і розміщують військову техніку на території працюючої атомної станції", - підкреслив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що жодного порушення норм українського законодавства чи міжнародного права працівниками атомної станції не здійснюється.

"Це українська атомна станція, на якій працюють українські атомщики, які вільні спілкуватися з усіма, хто може забезпечити збереження цілісності атомної станції", - зауважив він.

Лубінець також додав, що попри шалений тиск, якій здійснюють окупанти на персонал, працівники продовжують виконувати роботу, щоб запобігти екологічній катастрофі.

Він підкреслив, що, через захоплення росіянами станції, ЗАЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

"Окупанти затримують, катують та вбивають працівників Запорізької АЕС. Це є не тільки воєнним злочином відносно мирного населення, але й порушенням принципів ядерної безпеки, одним з яких є саме збереження цілісності команди, яка відповідає за об'єкт", - написав омбудсмен.

Він нагадав, що після захоплення ЗАЕС її персонал став заручниками, і продовжує працювати дотепер. "Десятки людей були викрадені, і подальша їхня доля невідома", - наголосив Лубінець.

Зокрема, 3 серпня чоловіка з численними тілесними ушкодженнями в стані коми було доставлено до лікарні Енергодару.

"Ним виявився працівник Запорізької АЕС аквалангіст Андрій Гончарук. В результаті отриманих травм від жорстокого побиття, за те що не хотів співпрацювати з окупантами, так і не вийшовши з коми, він помер", - констатував уповноважений ВР з прав людини.

Крім того, 14 серпня через обстріли міста загинув майстер цеху Марко Максим, а 23 серпня від отриманих поранень помер слюсар цеху теплової автоматики Владислав Мітін.

"Я, як уповноважений Верховної Ради України з прав людини, вкотре закликаю генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту прискорити направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, демілітаризувати територію об'єкта та надати гарантії безпеки ЗАЕС та її персоналу для обслуговування станції. Переслідування працівників мають припинитись, адже кожен з них виконує свою важливу місію для безпечного функціонування найбільшої атомної станції Європи, аби не спровокувати ядерний інцидент, який може мати значні катастрофічні екологічні наслідки", - підсумував Лубінець.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії має якнайшвидше взяти під контроль ситуацію на Запорізькій АЕС.

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