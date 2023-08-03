Експерти кажуть, що цього місяця АЗС піднімуть ціни на бензин до 60 гривень.

Через зростання світових цін на нафту та негативний вплив збільшених податків, пальне на АЗС вже цього місяця може сягнути 60 гривень за літр. Якщо нафта коштуватиме більше 90 доларів, то вже восени ціни на пальне доростуть до 65 гривень.

Про це йдеться у статті УНІАН. Збільшення світових цін на нафту та повернені у липні довоєнні податки на пальне, негативний ефект від яких починає працювати лише зараз, суттєво піднімуть ціни на українських заправках цього місяця.

Також, "підігріє" ціни на АЗС і підвищений попит на дизпальне серед аграріїв, у яких серпень та вересень характеризується активним сезоном збору врожаю.

Відео дня

Засновник мережі АЗС "Прайм" Дмитро Льоушкін розповів, що за оптимістичним сценарієм, до кінця літа ціни на пальне зростатимуть приблизно на 1-2 гривні на тиждень. Проте більш ймовірно, що на наших АЗС реальна ціна пального сягне 60 гривень вже всередині серпня.

Проте за рахунок маркетингових знижок вдасться трохи "урізати" нову круглу цифру і на стелах АЗС майортимуть менші цифри - близько 55-58 гривень за літр.

"Незрозуміло, де ціна на нафту зупиниться. Ці два місяці будуть напруженими в цьому плані", - прокоментував ситуацію на серпень директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

При цьому стримати ціни буде неможливо: Україна ніяк не може повпливати на світові ціни на нафту, а податок з доданої вартості (ПДВ), який підвищили минулого місяця, зменшувати або скасовувати ніхто з можновладців не збирається.

Детальніше про те, який вплив нові ціни пального матимуть на гаманці українців - у статті.

Що відбувається з цінами на пальне

З 1 липня 2023 року, в Україні був відновлений ПДВ на пальне зі ставкою 20%, який до березня 2022 року становив 7%.

Ставки акцизного збору на бензин було встановлено на рівні 213,5 євро за кожні 1000 літрів, на дизельне паливо - 139,5 євро за кожні 1000 літрів та на автогаз - 52 євро за кожні 1000 літрів.

За перші три дні серпня ціни на АЗС продовжували зростати. Так бензин марки А-95 подорожчав на 1,3 гривні за літр. Великі мережі ОККО і WOG з початку місяця додали до ціни на цей ресурс 2 гривні.

Повідомлялся, що на цьому ціни на пальне не планують зупинятися. Мережі АЗС будуть підвищувати вартість бензину та дизеля протягом серпня через два фактори: повернення у липні довоєнних податків, негативний ефект від яких починає працювати лише зараз, та росту світових цін на нафту, які тягнуть за собою ціни на паливо вверх.

Вас також можуть зацікавити новини: