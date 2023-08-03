За три дні серпня бензин марки А-95 у мережах ОККО і WOG здорожчав на 2 гривні.

Перші три дні серпня ціни на АЗС продовжують зростати. Так бензин марки А-95 подорожчав на 1,3 гривні за літр. Великі мережі ОККО і WOG з початку місяця додали до ціни на цей ресурс 2 гривні.

Як повідомляє Enkorr.uа, про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95". На цьому ціни на пальне не планують зупинятися. Мережі АЗС будуть підвищувати вартість бензину та дизеля протягом серпня через два фактори: повернення у липні довоєнних податків, негативний ефект від яких починає працювати лише зараз, та росту світових цін на нафту, які тягнуть за собою ціни на пальне.

Лише за сьогодні, за даними групи "А-95", ціни на різні види пального додали в ціні від 30 до 50 копійок.

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Так, бензин марки А-95 здорожчав на 47 копійок, і тепер середня ціна по країні складає 49,85 гривень за літр. Бензин А-95+ додав 26 копійок, до 51,88 гривень, а дизельне пальне - 50 копійок, до 49,10 гривень.

Експерти надали статистику зростання цін по різним мережам заправок.Так, за сьогодні мережа "Авіас" підвищила ціни вперше з початку місяця, додавши 1 гривню до усіх видів пального. Зокрема, бензин марки А-95 здорожчав до 49 гривень, А-95+ - до 49,50 гривень, бензин А-92 - до 48 гривень, а дизельне пальне - до 49 гривень.

Мережа АЗС Shell сьогодні все ж таки додала до бензину марки А-95 1,28 гривні, в результаті чого ціна зросла до 50,99 гривень. Бензин А-95+ здорожчав на 69 копійок, - до 53,89 гривень, а дизпальне - на 1,11 гривні, - до 50,90 гривень за літр.

Бензин А-95 у мережі UPG здорожчав на 50 копійок, - до 50,90 гривень за літр, дизпальне також додало 50 копійок (до 49,00 гривень за літр).

Великі мережі ОККО та WOG сьогодні поки утрималися від підняття цін на пальне. Хоча за перші два дні серпня додали до ціни усіх видів пального 2 гривні. Зараз А-95 та дизпальне на цих заправках продається по 51,99 гривень, преміальний "плюс" - по 53,99.

Мережі "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7", AMIC, VostokGaz, Mango, "Фактор" та інші за сьогодні підвищили ціни на пальне в межах 0,2-4 гривень за літр.

Що відбувається на АЗС

З 1 липня 2023 року, в Україні був відновлений ПДВ на пальне зі ставкою 20%, який до березня 2022 року становив 7%. Також були введені довоєнні ставки акцизного збору, зокрема на бензин - 213,5 євро за кожні 1000 літрів, на дизельне паливо - 139,5 євро за кожні 1000 літрів та на автогаз - 52 євро за кожні 1000 літрів.

Станом на 1 серпня 2023 року великі мережі АЗС суттєво підвищили ціни на пальне. Повідомляється, що бензин та дизельне пальне майже досягли позначки 51 грн за літр.

У період із 1 по 2 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 0,48 грн/л і склала 49,38 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,57 грн/л - до 51,62 грн/л, а дизельне пальне (ДП) - на 0,49 грн/л, до 48,59 грн/л.

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