Закон набуде чинності наступного дня після публікації.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення акцизного податку на паливо.

Як свідчать дані на сайті парламенту, закон про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану (№7668-д), повернуто з підписом президента.

Згідно з документом, повертаються акцизи в розмірі: бензин - 100 євро за 1000 літрів; дизель - 100 євро за 1000 літрів; біопаливо - 100 євро за 1000 літрів; газ - 52 євро за 1000 літрів.

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При цьому ПДВ залишається на рівні 7%.

Разом з тим законом передбачено скасування акцизу на паливо на потреби Збройних сил. Для військових акциз встановлений на рівні 0 євро за 1000 літрів. Ця пільга діятиме виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.

Закон набирає чинності наступного дня після публікації.

Війна в Україні та акциз на паливо:

У березні парламент скасував податковий акциз на паливо і знизив ПДВ до 7% з 20-ти.

30 серпня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону № 7668-д "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану", яким передбачено повернення акцизу на паливо.

14 вересня профільний комітет парламенту підтримав цей законопроект для розгляду у другому читанні.

21 вересня Верховна Рада повернула акцизи на пальне в Україні.

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