Він передбачає встановлення акцизу на рівні 100 євро/1000 літрів для бензину та дизпального та 52 євро для газу.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону про повернення акцизу на пальне.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За прийняття законопроекту "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану" (№7668-д) проголосували 236 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

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Так, законопроект передбачає повернення акцизу на пальне (бензин та дизель) на рівні 100 євро/1000 літрів. На газ акциз повертається у розмірі 52 євро/1000 літрів.

Окрім цього, законопроект знижує акциз та ПДВ для альтернативних видів пального, з додаванням біоетанолу, зі 162 євро до 100 євро/1000 літрів.

Як повідомляв УНІАН, в березні парламент скасував податковий акциз на пальне і знизив зобов'язання по ПДВ до 7 відсотків з 20-ти. Це допомогло споживачам і бізнесу у найбільш скрутні шокові часи мати пальне за прийнятною ціною.

14 серпня Кабінет міністрів вніс у Верховну Раду законопроект, яким пропонується скасувати пільгове оподаткування на пальне, запроваджене з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.