Це рішення підтримали 255 депутатів.

Верховна Рада сьогодні на засіданні підтримала у другому читанні і в цілому законопроект 7668-д, який передбачає повернення акцизів на пальне.

Як повідомив у своєму Telegram перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, за відповідне рішення проголосували 255 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

"Рада повернула акцизний податок на пальне. Відповідний законопроект №7668-д був підтриманий в цілому", - зазначив Железняк.

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Згідно з текстом документа, повертаються акцизи у розмірі: бензин - 100 євро за 1000 літрів; дизель - 100 євро за 1000 літрів; біопаливо - 100 євро за 1000 літрів; газ - 52 євро за 1000 літрів. При цьому ПДВ залишається на рівні 7%.

При цьому зроблена пільга для пального на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0 євро за 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.

"Закон набирає чинності через день після опублікування, тому повернення акцизів треба очікувати в кінці вересня. Всі ці пільги діють до кінця воєнного стану, але не пізніше 1 липня 2023 року", - зазначив Железняк.

Як повідомляв УНІАН, у березні парламент скасував податковий акциз на пальне і знизив ПДВ до 7% з 20-ти. Це допомогло споживачам і бізнесу в найважчі шокові часи мати паливо за прийнятною ціною.

30 серпня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону №7668-д "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану", яким передбачено повернення акцизу на пальне.

14 вересня профільний комітет парламенту підтримав цей законопроект для розгляду у другому читанні.

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