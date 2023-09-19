У підземних газових сховищах накопичено 14,7 млрд кубометрів.

Україна достроково завершила накопичення необхідних 14,7 мільярда кубометрів газу. Цього достатньо для проходження опалювального сезону 2023.

"Загальний обсяг природного газу в підземних сховищах сягнув 14,7 млрд кубометрів. Отже, план Кабінету Міністрів України з досягнення показника прогнозного балансу природного газу у сховищах, необхідного для проходження опалювального сезону, вдалося виконати достроково", - йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства енергетики України.

Як зазначають у відомстві, такого результату вдалося досягнути завдяки ефективній роботі нового менеджменту НАК "Нафтогаз України" та злагодженій роботі всіх компаній газової сфери.

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Загальна можлива ємність українських підземних сховищ газу складає 31 мільярд кубометрів. До майбутнього опалювального сезону заплановано було накопичити 14,7 мільярда кубометрів природнього газу.

Вже зараз вільну решту обсягу підземних сховищ орендують у нас іноземні компанії задля зберігання свого газу.

Крім того, цієї зими в Україні буде надлишок запасів блакитного палива. Це дозволить додатково постачати газ електростанціям для вироблення електроенергії.

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