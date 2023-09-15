Після масованих обстрілів росіян минулої зими, вже відновлено більшість об’єктів енергетики.

Україна загалом готова до прийдешнього опалювального сезону на 80%, газу та вугілля накопичено достатньо, крім того, відновлено більшість пошкоджених об’єктів енергетики.

"Готовність до зими загалом близько 80%. Розвиваємо можливість експорту імпорту (електроенергії – УНІАН) з Євросоюзом , це теж є резервом", - сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, голова уряду зазначив, що на передодні зими газу та вугілля накопичено вже достатньо. Якщо порівнювати з минулим роком, то наявні 14,4 мільярди кубометрів блакитного палива - це вже рівень входження в опалювальний сезон.

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Окрім цього, Шмигаль повідомив що після масованих обстрілів росіян минулої зими, вже відновлено більшість об’єктів енергетики.

"Ми провели майже 80% робіт з відновлення мереж і підстанцій. Високовольтні підстанції відновлені до рівня до терористичних атак. Теплогенерацію ми зробили теж приблизно на 80%", - сказав прем’єр.

Відключення гарантовані

На думку експертів, найбільша загроза замерзнути та сидіти в темноті взимку нависне над двома великими містами – Одесою і Києвом. Ці два регіони, по-перше, потребують великої кількості енергії. А, по-друге, вони є абсолютно дефіцитними з точку зору генераційних потужностей.

Окрім цього, досить напружена ситуація із електропостачанням буде в Запоріжжі, Житомирі, Кропивницькому і Кременчуці. Проте, очевидно, що під максимальним ризиком перебуватимуть і прифронтові регіони: Харків, Суми, Чернігів, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя.

В ніч на 6 вересня російський енергетичний терор вже розпочався, оскільки ворожий дрон влучив енергетичний об’єкт на Одещині. Частина споживачів у місті Кілія залишились без світла.

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