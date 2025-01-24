Ціну на російську нафту потрібно зафіксувати на рівні 30 доларів за барель. Про це сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Він наголосив, що жорсткий price cap і подальше зниження ціни бареля російської нафти є шляхом до глобальної безпеки. Єрмак також висловив підтримку прагненню президента США Дональду Трампу щодо зниження цін на нафту.
"Наша санкційна група пропонує зафіксувати ціну на 30$. Ми повністю підтримуємо Президента США Дональда Трампа у прагненні знизити ціни на нафту. Бо наслідком цього буде обвал російських спроможностей фінансувати війну", – констатував керівник ОП.
Зниження цін на нафту
Президент США Дональд Трамп під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що більш низькі ціни на нафту на світовому ринку сприятимуть завершенню війни РФ проти України. У цьому контексті він сказав, що країни ОПЕК і зокрема Саудівська Аравія, мають знизити ціни.
"Я здивований, чому вони цього не зробили ще до виборів [президента США]. Якби ціна знизилась, то війна Росії проти України швидко б закінчилась. Поки ціни будуть високими, війна буде продовжуватись", – акцентував Трамп.