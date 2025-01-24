Жорсткий price cap і подальше зниження ціни бареля російської нафти є шляхом до глобальної безпеки, заявив Єрмак.

Ціну на російську нафту потрібно зафіксувати на рівні 30 доларів за барель. Про це сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він наголосив, що жорсткий price cap і подальше зниження ціни бареля російської нафти є шляхом до глобальної безпеки. Єрмак також висловив підтримку прагненню президента США Дональду Трампу щодо зниження цін на нафту.

"Наша санкційна група пропонує зафіксувати ціну на 30$. Ми повністю підтримуємо Президента США Дональда Трампа у прагненні знизити ціни на нафту. Бо наслідком цього буде обвал російських спроможностей фінансувати війну", – констатував керівник ОП.

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Зниження цін на нафту

Президент США Дональд Трамп під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що більш низькі ціни на нафту на світовому ринку сприятимуть завершенню війни РФ проти України. У цьому контексті він сказав, що країни ОПЕК і зокрема Саудівська Аравія, мають знизити ціни.

"Я здивований, чому вони цього не зробили ще до виборів [президента США]. Якби ціна знизилась, то війна Росії проти України швидко б закінчилась. Поки ціни будуть високими, війна буде продовжуватись", – акцентував Трамп.

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