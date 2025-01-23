Тариф на транспортування нафти до Китаю сягнув 7 млн дол., а до введення санкцій США - 1,5 млн дол.

Плата за перевезення російської нафти ESPO до Китаю ще більше зросла і наразі майже в пʼять разів вища, порівняно з рівнем до запровадження санкцій США проти нафтової промисловості Росії, пише Bloomberg.

Тариф на перевезення нафти з тихоокеанського порту Козьміно на сході Росії до Китаю цього тижня досяг 7 млн дол., повідомили ознайомлені з маршрутом трейдери, які побажали залишитися анонімними через делікатність теми. При цьому минулого тижня тариф становив 5,5 млн дол., а до введення санкцій США - 1,5 млн дол.

Китайські порти стали обережнішими у роботі із танкерами, що потрапили під санкції, що підірвало торгівлю нафтою ESPO, оскільки багато суден, що курсують цим маршрутом, були внесені до чорного списку. Це спонукало інші танкери, які раніше обслуговували західні російські порти, передислокуватися на схід і транспортувати барелі нафти до Китаю.

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Згідно з даними компанії Kpler, одним із останніх танкерів, що долучився до цього маршруту, стало судно Legend. Воно вперше завантажилося 20 січня в порту Козьміно та має розвантажити свій вантаж у місті Хуейчжоу на півдні Китаю. Раніше Aframax перевозив нафту сорту Urals із західних портів Росії Усть-Луга та Приморськ.

Експорт російської нафти - останні новини

У 2024 році експорт нафтопродуктів із Росії морським шляхом скоротився майже на 10%. На це вплинули удари українських дронів, які пошкодили великі НПЗ, а також зростання витрат на фінансування і заборони уряду на експорт бензину, що посилили тиск західних санкцій.

При цьому у 2024 році Китай закупив рекордний обсяг російської нафти. Постачання з РФ склали 108,5 млн метричних тонн, або 2,17 млн барелів на добу.

22 січня стало відомо, що танкери, які раніше перевозили нафту із західних портів Росії, перекидаються на схід. Це необхідно, щоб обслуговувати ключовий маршрут транспортування нафти в Китай, який постраждав від санкцій США.

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