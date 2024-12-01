Зазначається, що майже 300 тисяч заявок - це виплати на дітей.

1 грудня в Україні стартувала програма підтримки українців, у межах якої кожен українець отримає 1000 гривень допомоги. Президент Володимир Зеленський зазначив, що так кожна сім'я отримає кілька тисяч.

"Сьогодні зроблено важливий крок в Україні: для підтримки наших людей цієї зими. Стартувала наша програма "еПідтримка" - тисяча гривень для наших людей в Україні. Це для кожного і кожної - для всіх: для дорослих, для дітей. У середньому - кілька тисяч на сім'ю і кошти - на оплату товарів і послуг, українських товарів і послуг. Зокрема, це комунальні послуги, українські ліки, квитки на залізницю, можна буде купити і книжки за ці гроші", - заявив глава держави.

При цьому він зазначив, що програма підтримки може стати програмою національного донату - якщо спрямувати цю тисячу на підтримку волонтерів, оборону країни.

Відео дня

"Я вдячний усім, хто забезпечує технічну сторону програми: уряд, Мінекономіки, Мінцифри. Уже за перші пів дня роботи "підтримки" мільйон сто тисяч українців зробили заявки на виплату. І зокрема майже 300 тисяч заявок - виплати для дітей. Тобто масштаб програми і темп реалізації хороший", - вказав Зеленський.

Президент наголосив, що уряд має контролювати роботу всіх систем у програмі, щоб на 100% забезпечити те, що обіцяно, а також має надати деталі інших програм підтримки протягом 2025 року.

"Тисяча Зеленського" - останні новина

Наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що він доручив Кабінету міністрів запровадити з 1 грудня нову програму, згідно з якою кожен українець отримає 1000 гривень.

Гроші можна буде витратити на оплату комунальних послуг, квитків "Укрзалізниці", українських лікарських засобів, книжок і культурних послуг, а також на донати українській армії.

1 грудня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що за 5 годин українці оформили понад 1 000 000 заявок на 1000 гривень у застосунку.

Вас також можуть зацікавити новини: