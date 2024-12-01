Зазначається, що 150 тисяч заявок - виплати на дітей.

Заявку на отримання 1000 гривень у рамках програми "Зимова еПідтримка" подали понад 400 тисяч українців. Послуга стала доступною від початку доби 1 грудня.

"Послуга стартувала сьогодні о 12 ночі, і вже тоді почали надходити перші заявки, тому активність дійсно велика. Уже на сьогодні понад 400 тисяч осіб подали заявки, з яких приблизно 150 тисяч - на дітей", - розповіла повідомила заступник міністра економіки Надія Бігун в ефірі телемарафону.

Вона нагадала, що перед подачею заявки необхідно оновити застосунок "Дія", щоб з'явилася "Зимова еПідтримка" для отримання 1000 гривень. При цьому вона зазначила, що якщо немає Дії, то можна звернутися до банків-партнерів програми з 10 грудня. Водночас чиновниця пояснила, що подати заявку через "Укрпошту" неможливо.

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За її словами, цей поштовий оператор виплачуватиме "Зимову еПідтримку" без заявок тим, хто отримує пенсію та соціальну допомогу з інвалідності, а також жителям територій, де ведуться бойові дії.

Бігун зазначила, що замовити виплату можна до кінця зими, а використати - до кінця 2025 року.

1000 від Зеленського - головні новини

Наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів запровадити нову програму, згідно з якою кожен українець отримає 1000 гривень. Гроші можна буде витратити на оплату комунальних послуг, квитків "Укрзалізниці", українських лікарських засобів, книг і культурних послуг, а також на донати ЗСУ.

Програма почала діяти з 1 грудня в застосунку Дія. У програмі "Зимова еПідтримка" можуть узяти участь усі українці, які перебувають на території країни.

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