Зазначається, що заявку можна подати до 28 лютого.

Українці з 1 грудня можуть подати заявку на виплату 1000 гривень у додатку Дія. У програмі "Зимова еПідтримка" можуть взяти участь усі українці, які перебувають на території країни.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав, що українці, у яких є діти, також можуть оформити виплати на свою дитину.

Зазначається, що для подання заяви є три місяці, тобто "Зимова еПідтримка" діятиме до 28 лютого.

"1 000 зарахується на картку Національний кешбек. Якщо у вас її ще немає - відкривайте в мобільному банкінгу, Дія підтягне банки, в яких працює картка", - йдеться в повідомленні міністра.

Ці гроші можна витратити на комунальні послуги, ліки, квитки на транспорт, книги або донати на UNITED24. Витратити 1000 гривень від Зеленського можна буде до кінця 2025 року.

Якщо ж немає можливості отримати "Зимову еПідтримку" через Дію, то слід звернутися в Укрпошту або в банк-партнер.

Зимова підтримка - головні новини

Наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що він доручив Кабінету міністрів запровадити з 1 грудня нову програму, згідно з якою кожен українець отримає 1000 гривень. Гроші можна буде витратити на оплату комунальних послуг, квитків "Укрзалізниці", українських лікарських засобів, книг і культурних послуг, а також на донати ЗСУ.

Кабінет міністрів визначив порядок подання заявки на отримання "зимової підтримки" в розмірі тисячі гривень. Зокрема, заявку на отримання допомоги в розмірі 1000 гривень можна буде подати через "Дію" протягом грудня 2024 - лютого 2025 року. Один із батьків, а також один з опікунів, піклувальників, законних представників малолітніх, неповнолітніх осіб мають право на отримання одноразової грошової допомоги за кожну дитину.

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