Глава держави наголосив, що Росія повинна заплатити Україні за усю шкоду, яку вона завдала своєю війною.

Президент Володимир Зеленський очікує, що лідери країн "Великої сімки" (Італії, Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції і Японії) погодять створення робочого механізму з конфіскації $300 млрд заморожених російських активів.

Про це Зеленський заявив під час виступу на саміті "Групи семи", який відбувається в Італії. Він висловив переконання, що усі розуміють, що буде справедливим, якщо саме Росія платитиме за шкоду, завдану війною.

"Я прошу вас підтримати план використання російських активів, який швидко надасть Україні $50 млрд. Усі ви поінформовані про деталі. Це абсолютно робочий план. І це гроші, які мають спрацювати і для підтримки оборони, і для відновлення. Так само ми маємо створити робочий механізм конфіскації заморожених активів Росії на $300 млрд – маємо привчати держави, які підтримують терор, що вони за це й платитимуть", - заявив Зеленський.

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Конфіскація російських активів

13 червня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер повідомив, що країни "Великої сімки" погодили виділення Україні $50 млрд. Кошти передаватимуть із доходів, отриманих від заморожених російських активів.

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