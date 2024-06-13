Президент Володимир Зеленський очікує, що лідери країн "Великої сімки" (Італії, Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції і Японії) погодять створення робочого механізму з конфіскації $300 млрд заморожених російських активів.
Про це Зеленський заявив під час виступу на саміті "Групи семи", який відбувається в Італії. Він висловив переконання, що усі розуміють, що буде справедливим, якщо саме Росія платитиме за шкоду, завдану війною.
"Я прошу вас підтримати план використання російських активів, який швидко надасть Україні $50 млрд. Усі ви поінформовані про деталі. Це абсолютно робочий план. І це гроші, які мають спрацювати і для підтримки оборони, і для відновлення. Так само ми маємо створити робочий механізм конфіскації заморожених активів Росії на $300 млрд – маємо привчати держави, які підтримують терор, що вони за це й платитимуть", - заявив Зеленський.
Конфіскація російських активів
13 червня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер повідомив, що країни "Великої сімки" погодили виділення Україні $50 млрд. Кошти передаватимуть із доходів, отриманих від заморожених російських активів.