Окрім конфіскації активів РФ або кредитування Києва під відсотки, Захід може розглянути так званий репараційний кредит.

Незабаром в Україну почнуть надходити гроші, отримані від російських фінансових активів, заморожених у Європі. Це дасть Києву поштовх у боротьбі з наступом російських окупаційних військ.

Про це пише CNN. Зазначається, що чиновники з країн "Великої сімки" зустрілися в італійському місті Стреза, щоб обговорити нові шляхи використання надходжень від близько 260 мільярдів євро (282 мільярди доларів) валютних резервів Росії, які були заморожені західними країнами після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.

Міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті заявив, що було досягнуто прогресу щодо основних питань. При цьому він наголосив, що залишаються деякі юридичні технічні питання, які ще належить вирішити. За словами Джорджетті, існує "сильне позиціонування з точки зору політичної позиції всіх країн G7".

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Найширшу підтримку серед офіційних осіб США та ЄС отримала пропозиція, яка передбачає надання Україні кредиту на суму до 50 мільярдів доларів, використовуючи майбутні прибутки від російських активів, що знаходяться в Європейському Союзі, як заставу. Як пояснила міністр фінансів США Джаннет Єллен, цей план "по суті прискорить потік процентних надходжень від активів... (через кредит), наданий Україні".

"Україна має значні потреби, і можливість мобілізувати значні ресурси для допомоги Україні є важливою", – наголосила вона.

Міністри фінансів G7 сподіваються домовитися про подальші кроки, які можна буде засвідчити підписами, коли президент США Джо Байден та інші лідери зберуться на саміт в Італії наступного місяця.

Примітно, що план не передбачає повного арешту активів. ЄС занепокоєний тим, що такий крок відштовхне інші країни від зберігання своїх активів у блоці – більшість заморожених російських грошей зберігається в Європі, а євро є другою за значенням валютою у світі після долара США.

Скільки отримає Україна

Згідно з угодою з ЄС, Києву щорічно надсилатимуть від 2,5 до 3 мільярдів євро (2,7-3,3 мільярда доларів) з прибутків від заморожених активів РФ. Перший платіж буде здійснено вже в липні, при цьому 90% цих коштів буде призначено на озброєння та військову техніку.

Розподіл коштів буде переглядатися щороку, починаючи з січня 2025 року. Передбачено можливість перерозподілу видатків на відновлення зруйнованої війною економіки України у міру зміни її потреб.

На відміну від краплинного фінансування, узгодженого ЄС, пропозиція, яку обговорює "Велика сімка", може надати набагато більшу суму.

Гроші для України: існує ще один варіант

Окрім конфіскації активів або кредитування Києва під відсотки, існує третій варіант, який Захід може розглянути – так званий репараційний кредит.

За такого підходу Україна могла б позичити гроші у союзників, включаючи членів G7, і винести як заставу свою вимогу про репарації – або компенсацію – проти Росії. Це дало б Києву доступ до набагато більшої суми грошей, ніж використання майбутніх або поточних несподіваних прибутків від російських активів.

"Україна має право вимагати від Росії репарацій – юридично це безсумнівно – і вона фактично монетизувала б частину цієї вимоги, передавши її в заставу для забезпечення кредиту від G7", – сказав експерт з питань суверенного боргу та почесний професор юридичного факультету Единбурзького університету Лі Букшейт.

Якщо Росія не виплатить репарації, то G7 зможе скористатися пулом заморожених активів для відшкодування вартості свого кредиту Україні, додав він. Цей механізм також гарантує, що Росія покриє частину колосального рахунку за відновлення України, який Світовий банк оцінив у 486 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття.

"Якщо в Росії не зміниться режим, Путін ніколи не виплатить репарації. Ці 300 мільярдів доларів – це, мабуть, єдиний внесок, який Росія коли-небудь зробить для виплати репарацій за те, що вона зробила Україні", – додав Букшейт.

Заморожені активи РФ для України: останні новини

Bloomberg пише, що країни "Групи семи" (G7) збираються остаточно узгодити передачу Україні прибутків від заморожених російських активів. Самі ж активи залишаться нерухомими.

Раніше Міжнародний валютний фонд також виступив проти планів Заходу щодо використання заморожених активів РФ для передачі Україні. У Фонді вважають, що це може підірвати світову валютну систему.

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