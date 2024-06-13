Крістіан Лінднер зазначив, що зараз опрацьовуються деталі.

У Німеччині підтвердили, що країни "Великої сімки" погодили виділення Україні 50 мільярдів доларів. Кошти передаватимуть із доходів від заморожених російських активів.

За словами німецького міністра фінансів Крістіана Лінднера, цей крок продемонструє Володимиру Путіну єдність країн G7 у підтримці України.

"Хороші новини з "Великої сімки": ще 50 мільярдів доларів для України. Для цього ми використовуємо відсотки від заморожених активів - розумний інструмент, який показує Путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні і знімає навантаження з бюджетів", - написав Лінднер у соцмережі Х (Twitter).

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При цьому він зазначив, що зараз триває робота над деталями.

Заморожені активи РФ - останні новини

Чиновники по обидва боки Атлантики вже кілька місяців обговорюють, як використати прибуток, отриманий від близько 280 мільярдів доларів заморожених фондів російського центрального банку, більша частина яких знаходиться в Європі.

Надходження від заморожених активів оцінюються в суму від 3 до 5 мільярдів євро на рік. ЄС уже погодився надавати Україні прибуток двічі на рік, але США закликають союзників по "Великій сімці" знайти способи надати Києву негайну підтримку.

12 червня французьке видання Le Monde повідомило, що лідери "Великої сімки" домовилися надати Україні 50 мільярдів доларів за рахунок використання заморожених російських активів до кінця року.

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