Через платформу онлайн-комерції AliExpress продають товари з міді, яку вивезли в Китай з окупованої росіянами Донеччини.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited, яка є власником платформи онлайн-комерції AliExpress, до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що вона продовжує працювати в Російській Федерації.

Як повідомляє сайт НАЗК, власник AliExpress надає свої платформи для продажу товарів з вивезеної з окупованих територій України міді.

У Національному агентстві повідомили, що у 2023 році компанія оголосила план реструктуризації, що передбачає розподіл Alibaba Group на 6 груп: Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Business Group (Taobao, Tmall, Taobao Deals, Taocaica\i, 1688.com), Local Services Group (Amap, Ele.me), Global Digital Business Group (Lazada, AliExpress, Trendyol, Daraz, Alibaba.com), Cainiao Smart Logistics, Digital Media and Entertainment Group (Youku, Alibaba Pictures).

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"На території росії найбільшого поширення набула платформа онлайн-комерції AliExpress, якою керує дочірня російська компанія з групи Alibaba ТОВ "Алибаба.КОМ (РУ)". Власником ТОВ "Алибаба.КОМ (РУ)" є зареєстрована у Сінгапурі компанія Aliexpress Russia Holding Private Ltd. Станом на 2023 рік компанія продовжує ведення справ у Росії, надаючи міжнародний майданчик для продажів закордонних товарів. Прибуток ТОВ "Алибаба.КОМ (РУ)" за 2022 рік склав 16,3 млрд рублів (близько $160 млн)", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як зауважили в НАЗК, у квітні 2023-го року агенція Reuters повідомила, що китайська компанія Quzhou Nova закупала щонайменше 3220 тонн мідного сплаву на загальну суму $7,4 млн у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування (контролюється росіянами) в період з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року. За даними митниці, відвантаження мідного сплаву з заводу здійснювалися через порт Новоросійськ. З вивезеної з окупованих територій міді компанія виробляє товари, які продає на платформах Alibaba.

"Варто зауважити, що Alibaba вдається й до цензурування українського контенту на своїх платформах, пов’язаного з російською війною. У березні 2022 року Alibaba заблокувала профіль українського стрімера, який мав на AliExpress понад 268 тисяч підписників, за допис про війну. Водночас, проросійські дописи на платформі не видаляються", - підкреслили в НАЗК.

У цьому зв'язку, усі наведені факти можуть свідчити про те, що компанія підтримує російську агресію не тільки фінансово, сплачуючи податки, але й ідеологічно.

AliExpress.com

AliExpress.com - інтернет-магазин роздрібної торгівлі малого бізнесу Китаю, пропонує товари міжнародним покупцям в Інтернеті. Належить групі компаній Alibaba.

В Україні послуги з доставки товарів з інтернет-магазину AliExpress здійснювали "Укрпошта" та "Нова пошта".

Спонсори війни

Станом на початок липня 2023 року до переліку міжнародних спонсорів війни вже потрапили більше 20 компаній. Зокрема, серед них австрійська банківська група Raiffeisen Bank, Китайський техногігант Xiaomi, Французькі корпорації Yves Rocher і Auchan, транснаціональна корпорація Procter &Gamble (бренди Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice і багато інших).

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